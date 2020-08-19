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鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

聯合新聞網 / 小孟
鬼月切記吃魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。 圖／ingimage
鬼月切記吃魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。 圖／ingimage

農曆7月「鬼門開」，陰間好兄弟們將到陽間一個月，華人圈流傳著農歷7月是鬼月的俗習並且在這個月份中有諸多禁忌，也有長輩會告誡「不要去水邊玩」、「不要晚上爬山」，中華民國星相學會副理事長小孟老師整理出5種鬼月不要吃的食物，避免招陰，大家可以參考。

TOP5:不要吃生魚片

鬼月切記吃魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

TOP4:梨子

鬼月晚上儘量不要吃梨子，因為俗語說:「招梨來(招你來)」因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

TOP3:鴨蛋

鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」，因此閩南有句話說:到蘇州賣鴨蛋，因此鬼月不要吃鴨蛋。

TOP2:不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，因為只要你把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月儘量避免這樣的狀況發生。

TOP1:不要含冰塊

鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。

中華民國星相學會副理事長小孟老師。
中華民國星相學會副理事長小孟老師。

鬼月

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