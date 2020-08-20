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農曆七月「這兩天」是補運好時機 錯過等明年！

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【文‧科技紫微網】

　

農曆七月又俗稱鬼月，也是民俗節慶上極其重要的月份，尤其中元節這一天，許多人會準備豐盛的食物祭拜好兄弟，並舉行一些儀式祈求平安。其實，農曆七月還有兩個重要的補運日，不僅可以增旺財庫，特別是想求功名、考運亨通的學子們，更要好好把握這一天，趕快跟著科技紫微網一起把運勢補好補滿。

　

一、拜魁星爺

補運日：農曆七月七日

魁星爺又稱「文魁夫子」、「大魁星君」，相傳為文曲星轉世，在高中進士晉見皇帝時，被皇帝嫌外貌太醜而當場除名，於是在悲憤之下一頭撞死在大殿柱子，待皇帝看到他文采時已經後悔莫及。

魁星爺死後被上天封為魁星神，主科舉文事，七月七日這一天是魁星爺生日，因此想求取功名的讀書人，千萬別忘了在七夕這一天祭拜魁星爺，能為考生帶來好運氣喔！

拜魁星爺，可到知名大廟或是住家附近有供奉魁星爺的廟宇就近拜拜，請務必帶上一顆虔誠的心，另準備橘子、梨子、桔子和蘋果這四種水果，分別代表甘、來、結、果四種意義，意旨能帶來好的結果。再準備沒有包花生的粽子三粒，表示三元及第。另外再準備蔥、蒜、芹菜各三支裝在同一盤子內，各象徵聰明、會算、勤勞。

　

二、中元節補財庫

補運日：農曆七月十五日

中元節除了拜拜普渡進行消災解厄之外，還是一年當中最佳補財庫的大好吉日。中元節主要是補年尾運，能補足下半年的財運喔！所以，想要補財庫，務必把握好這一天，可以選擇去家附近的土地公廟拜拜，記得跟土地公的坐騎「黑虎大將軍」換錢母。

另外也可以到財神廟拜拜，向廟方求取「開運三寶」－開運錢、財氣存摺及財寶袋，讓你下半年財庫滿滿。還有一種說法是，除了外出拜拜，同樣需要在住家附近的土地公廟參拜，並在家中拜地基主，把你周圍的財富旺運統統串連起來，讓好財滾滾而來。

　

還在為上半年的不順感到煩心嗎？或是羨慕別人運勢旺，人脈錢脈一把罩？與其煩惱，何不把握補運好時機，走一趟廟宇，讓正能量趕走心中的陰霾，祈求神明保佑下半年順暢，記得保持社交距離，開心迎福氣喔！

　

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