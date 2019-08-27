騎到八卦山機車突熄火 他求救兵將下秒神蹟發生

2019-08-27 15:07 聯合新聞網 綜合報導



139線縣道沿著八卦山脈稜線，景觀優美又有多處彎道，吸引重機族聚集，但有網友在此處遇到不可思議的事件。圖為示意圖非當事者，記者江良誠／攝影 分享 facebook

信仰可以帶給人希望，有時候說不定還能救你一命。近日，有網友在臉書上分享一次離奇經驗，他表示有次騎車到彰化八卦山時，機車突然熄火且前方起了大霧，他靈機一動喊「五營將軍府兵馬將救救我」，此時，他身旁出現一股強烈的熱氣，將霧氣衝散，網友再次發動機車，火速離開八卦山。

原Po在《靈異公社》分享神蹟顯靈的經驗，他表示一年前與朋友到台南慈惠堂拜瑤池金母娘娘時，聽朋友說五營兵將對於開車的人來說很重要，祂們雖然神階不高，但會隨身保佑信眾，因此原Po當時就跟著拜了。

有次傍晚時，原Po騎機車在彰化八卦山的小山路亂逛時，他的機車突然熄火，因為樹木茂盛前方道路變得昏暗，此時濃霧密布，原Po表示「（我）心裡在想，該不會那麼巧，遇到傳說中的阿飄。定眼一看，前方一整排的飄飄跟我對眼。」

被嚇到的他趕緊唸《心經》，不過情況似乎沒有好轉，機車仍然無法發動且連手機都沒有訊號，此時，原Po突然想到以前曾拜過五營兵馬，他心中默念「台南永康某某慈惠堂，五營將軍府兵馬將救救我」，原Po表示「唸完之後，身旁出現一股很強烈的熱氣，那股熱氣往前衝去，把霧衝散。」

他趁機發動機車趕緊下山，而網友看完表示「要學起來，讚」、「還好平時誠心拜拜，有拜有保佑」、「要回去謝禮了啊」；也有人分享自己的經驗「以前我們家孩子半夜哭鬧的時候我都會在心裡說，某某宮的太子小哥哥快點來幫我哄寶寶，不出半小時小孩立馬乖乖一覺到天亮」。

五營兵將是保護廟宇或村莊的重要護法神，以「孤魂野鬼」收編後訓練而成，這套信仰最早出現在漢代魏晉前，大多數廟宇五營神將的中央主帥是「中壇元帥（李哪吒）」，成為台灣民間信仰的重要神將之一。