玩日月潭回家雷雨交加 車熄火一看「是火葬場」

2019-08-21 15:27 聯合新聞網 綜合報導



原po經過的「水裡隧道」附近便是集及火葬場。圖擷自 Google Map 分享 facebook

農曆七月鬼門開，網路上也跟著流傳許多令人毛骨悚然的鬼故事，有網友20日在「靈異公社」上分享帶孩子出遊發生的詭異經歷。這位媽媽表示出發前車輛檢查都沒有問題，開心出遊的回程路上，突然雷雨交加，更慘的是車子竟在半路熄火，這位媽媽抬頭一開，車子停的地方附近竟是「火葬場」。

這位媽媽表示，7月的某一天帶著5個孩子到日月潭騎腳踏車，出門前先生還特別檢查了車子的水箱和黑油，確認一切正常後便啟程出發。去程在國道六號的路上天氣一切晴朗，但大約下午4點多，從日月潭往水里的路途突然風雲變色，事情越來越不對勁。

原po表示，回來的路途中小孩們雖然在車上吵吵鬧鬧，但原po一直感覺到有「東西」跟著，而回去的路程中不斷閃電打雷，而且一路無車，讓原po心裡毛毛的。來到水里往集集路上的水裡隧道，當時雷雨交加，就在隧道入口前，原po說她感受到一股「不是善意」的氣閃過，結果先生油門踩空，車子滑行出隧道後便熄火了，嚇得全車的人都安靜下來。

原po往外一看，發現到路邊坡上竟然是「火葬場」，而原po看到的「黑色物體」不斷靠近原po的車，讓她不禁在車上大罵老公說：「這個白癡隧道內那麼亮不停」，接著開始把知道的所有法號請出來、髒話罵出來，終於汽車發動了，那團物體也不再靠近，眾人趕緊離開才結束這段驚險經歷。

有網友回應原po行走的「台16線至台21線一路都蠻陰的，」，而原po也表示有同感，每次晚上經過都會在心中默念佛號，還有人說在這條路上「開到迷路過」。另外有人建議原po把車帶去廟裡過過運，不過這台車子已經被原po換掉了。