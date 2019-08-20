折壽救腦中風嬤 哭求城隍「我後悔了…求祢帶她走」

2019-08-20 15:46 聯合新聞網 綜合報導



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「求城隍快讓我奶奶離開人世，我後悔折壽給奶奶…」一名網友在奶奶出意外病危時，心急下向神明許願折壽救奶奶，但6年來看到奶奶被病痛折磨的情況，他後悔了，不忍奶奶再受苦，哭求神明能帶走奶奶，一周後，奶奶就去世了，「謝謝阿嬤，送我30歲生日禮物」。

一名網友在《靈異公社》分享折壽救腦中風阿嬤的故事，25歲時在醫院當保全，某天突然接到小舅電話通知，阿嬤倒下去了！被送至另家醫院救治，當趕到醫院，發現阿嬤口鼻插管、肋骨因CPR急救導致斷裂。醫師判斷是腦內出血，需馬上開刀，但存活率僅50%，家人討論後，仍願意賭一下，希望能救活阿嬤。最終，阿嬤手術順利送加護病房，只是仍有風險仍待觀察。

次日，原PO因擔心阿嬤病況，也無心上班，朋友同事關心勸說不如就休假吧。原PO心亂如麻不知如何是好，只好到武帝廟求助神明，「神明在上，弟子從來沒有求過任何神明事情，我好慌好無助，求求你折我的壽，救救我阿嬤，拜託你…」

在原PO求完神明的三天後，奇蹟出現！阿嬤已可以從加護病房轉到普通病房，連護理人員都不敢置信。但原PO卻寫下「在之後我後悔了」。

阿嬤被救活後在醫院住了一個多月，成了口不能言、身不能行的長期臥床病患，需要漫無止盡的長期復建。剛開始照顧阿嬤時，還撐得過去，覺得折壽救阿嬤是值得的事，到了第4年時，漸漸懷疑當初的決定是對的嗎？

到了照顧阿嬤最後一年時，發現阿嬤的導尿管不再有尿液，身體浮腫還大量出水，趕緊送醫後醫院發出病危通知，在和家人商量後決定放棄急救。就這樣陪阿嬤在醫院待了快兩個月，換藥、吃飯…照顧行為都沒變，只是從家中搬到病房。

在醫院的最後的兩周時間，阿嬤的身體越來越浮腫，還滲出組織液，護理人員也對原PO說「弟弟，你阿嬤時間不會多了，奶奶也很厲害，正常來說是死亡了，但你奶奶拖過農曆七月，你要好好的跟阿嬤說，不要擔心 好好的走……」

隔天，原PO看到阿嬤被病痛折磨的身軀，心裡十分難過痛苦。下午去到鼓山區霞海城隍廟，向城隍行跪拜之禮，哭求城隍「讓我奶奶趕快離開人世，我後悔了，我後悔折壽給奶奶，我看到奶奶這樣活著拖病痛苦，我也好痛苦…，求求你帶我奶奶走…」一周後，奶奶辭世。

原PO寫下心裡話，事實上不是後悔折壽給阿嬤，是後悔讓阿嬤拖著病痛苦唉叫，那聲音猶如千刀萬剮在心，令人不忍，「謝謝阿嬤，送我30歲生日禮物」。

網友被原PO的故事感動，安慰道「理解你的孝與後悔，至少你盡心盡力了」、「生死早就註定」、「適當的放手真的才是最好的選擇」、「她帶著你滿滿的愛離開」、「你辛苦了」。