七月半兒對無人樹下揮手 拿手機打出「冤枉呀」嚇壞媽媽

2019-08-14 11:42 聯合新聞網 綜合報導



在新竹有位網友晚上帶著兒子出門，兒子突然對著無人的樹下揮手，還說那裡站著個妹妹嚇壞網友。圖取自 ingimage 分享 facebook

七月鬼門開，出門在外遇到一些無法解釋的事時，心裡一定會覺得格外害怕。13日有網友在「爆廢公社公開版」上分享自己的驚悚經歷。po文者表示他晚上載著兒子在新竹街上，停在路邊時兒子突然對空無一人的樹揮手，還說那裡站著一個「妹妹」，讓原po嚇到在文中寫道「早知道就不問了」。

原po表示12日晚間騎車載著兩歲半的兒子在新竹街上，停在路邊時兒子對著空無一人的樹揮手，原po疑惑樹下沒人兒子在跟誰揮手便問他「在跟誰掰掰」，結果兒子指著沒人的樹下說「妹妹」，原po默默的回個嗯便騎車離開。

沒想到更可怕的還在後面，之後原po下車拿東西，兒子拿著原po的手機隨便亂按，結果當原po看到時，手機上出現的字竟是「淤冤枉呀」，嚇的原po在文中寫道：「早知道就不問了」、「大7月的可以不要這樣嚇媽媽嗎......」

這段恐怖的經歷嚇壞網友，許多人留言：「嚇到我了」、「阿彌陀佛」、「阿娘唯」，還有一些家長分享自己小孩子也曾看到過靈體的經驗，其中有位爸爸說自己的兒子曾經看到窗外有個女孩，數年後老婆成功受孕，問媽媽是男是女，沒想到媽媽說一定是女生，因為她之前也曾看過有小女生站在門口，一下子就不見了。