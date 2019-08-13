睡到一半被抓腳！她嚇傻「狂念阿彌陀佛」 天亮揭謎險昏倒

2019-08-13 19:02 聯合新聞網 綜合報導



鬼月到了，許多人可能會害怕撞上好兄弟。圖／ingimage 分享 facebook

農曆7月俗稱鬼月，任何風吹草動都會讓人心裡發毛。近日一名女網友表示，有幾天睡覺睡到一半，常感覺到有人抓住她的腳。膽小的她不敢睜眼，只能在心中狂念阿彌陀佛，沒想到一天早上起床發現，竟然真有一隻手抓住她！

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己活到30歲還沒遇到阿飄，近日卻有「撞鬼的經驗」。她表示有幾天晚上睡到半夜，感覺到她的腿部被人抓住，頓時一陣驚慌、全身發麻。然而適逢農曆7月，怕鬼的她不敢睜眼確認，只能在心裡狂念心經。

女網友說，有天好不容易等到天色一亮，鼓起勇氣一看，眼前的景象讓她差點昏倒！因為真的有一隻手輕輕抓著她的腳，而這隻手就是枕邊的老公，整個人旋轉180度熟睡並抓住她的腳。

「先生，請問牽手睡不好嗎？幹嘛牽我的腳睡啦！」女網友見到老公奇葩睡姿又氣又好笑。根據《ETtoday新聞雲》報導，女網友老公得知後還不敢相信地驚呼「怎麼可能！」，所幸她已經拿手機把證據拍下來了。

貼文發布後引起熱烈迴響，不少網友看到「撞鬼照」紛紛留言，「下次記得用力踹下去就對了」、「是不是樓主手跟腳的形狀差不多」、「哈哈哈！害我很認真的看」、「妳老公一定很愛妳」。