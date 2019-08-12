鬼門開不可怕！鬼月撞到十大「愛情冤死鬼」才母湯

2019-08-12 15:41 聯合新聞網 網路溫度計提供



距離農曆鬼門開的日子越來越近了，但對現代人來說，若在愛情中遇到這十大「討厭鬼」才更母湯，其造成的陰影恐怕會令人就此對愛情卻步啊！親愛的你是否也有在感情世界中「撞鬼」的經驗呢？

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出網友熱議的十大「愛情冤死鬼」，快來看看那個不管是在過去、現在還是未來，都會讓你又愛又恨的他是否有上榜吧？

第10名：健忘鬼

擔心金魚腦影響彼此感情嗎？雖然忘東忘西看似只是一個小缺點，但小至忘記紀念日、大至忘記另一半生日，甚至忘記曾承諾過的事情，都會讓滿懷期待的另一半感到失落、受傷…若你對自己的記憶力真的沒把握，現在有許多APP都可以排行程、算日期，好好善用別再讓對方難過了嘿！

第9名：骯髒鬼

良好的衛生習慣是擁有好人緣的第一步，也是不少人挑選伴侶的基本標準，除了在外保持整潔、打扮得清爽之外，自己的房間也要記得定時打掃，否則被發現住處環境髒亂不堪，可是會嚇跑對方的。甚至有些人到了開始同居的時候，才發現原來對方根本是骯髒鬼一枚，可是會在心裡默默扣分的啊！

第8名：小氣鬼

現代兩性平權意識抬頭，不分男女都認為在金錢的花費上要以「公平」為主，但是過於斤斤計較、連一塊兩塊都要執著，反而會讓對方覺得你咄咄逼人，在心裡偷偷扣分。

而除了對AA制太過計較外，如果在值得慶祝（例如生日、紀念日）且沒有特殊情況的場合中捨不得花費，也會讓人覺得不被重視。

第7名：冒失鬼

說話直接與「白目」只有一線之隔，不少人喜歡開玩笑來活絡氣氛，但笑話是否適當，以及懂得察言觀色才是真正需要學習的課題——你是否也有被另一半「不好笑的玩笑」給氣到過呢？有的壞情人會把白目當有趣，不知道自己的行為其實無禮又不穩重，實在是不斷踩到我們的底線呢！

第6名：暴躁鬼

「暴躁鬼」恐怕是多數人最害怕的類型了！這類人易怒的特質容易造成他人心理壓力，過分的甚至會出現動手、自殘行為，令人避之唯恐不及；若另一半或自己常會因為小事就動怒的話，可以尋求專業協助，讓兩人的感情更和諧；又或者是對方根本就是暴力慣犯，那可要小心謹慎，好好觀察他是不是會動手動腳的恐怖情人，速速逃離！

第5名：吃醋鬼

偶爾吃醋很可愛，但頻率太過頻繁的話會讓另一半感到壓力，畢竟除了「哄」之外，對方也會承受著不被信任的壓力，過於疑神疑鬼也會對感情造成扣分效果。

畢竟沒有人會想一直哄對方，甚至是莫名其妙的飛醋容易令人感到厭煩，醋吃太多對身體、感情都不好啊！

第4名：幼稚鬼

幼稚鬼偶爾出現很可愛，但經常性的長不大，卻會給另一半帶來困擾。許多人喜歡另一半展露出「孩子氣」，畢竟只有在愛人面前才會出現撒嬌、鬧脾氣等不常見的另一面，但過多的不講理與耍性子只會讓人感到頭痛——要記住你是對方的寶貝、不是媽寶，不注意的話小心從討拍的小孩變成討打的小屁孩！

第3名：自私鬼

愛情本來就是兩個人的事情，但如果凡事都只以自己為優先、無法換個角度為他人著想，那麼不管自身條件有多麼優秀，你身旁的那一位都難以久留；在愛情裡若成為自私鬼，那麼你還是適合單身一個人比較幸福，各位親愛的朋友，除了愛自己以外，也要用同樣的愛去溫柔對待另一半，才能有美好的戀愛故事。

第2名：唬爛鬼

談戀愛真的不能只剩一張嘴，不管是為了打腫臉充胖子而隨便誇海口，還是因為怕解釋麻煩而習慣性撒小謊，都只會讓彼此間的信任感一點一滴的流失。如果你的伴侶一張口就滿滿的謊言，那麼到重要時刻也不知道該不該相信他，對多數人來講，沒有誠信的愛情可是情侶間的大忌！

第1名：花心鬼

「花心鬼」榮獲網友討論度第一名，偷吃、外遇的故事層出不窮，老實說真的是防不勝防，如果遇到渣男惡女，即使你再努力防範，幾乎也是枉然。

己所不欲勿施於人，在幸福的戀愛中，沒有人希望感情世界冒出第三者來瓜分屬於自己的愛情，千萬別貪圖一時的快樂，而傷害了愛你的人啊。不過，就算沒有小三小王的介入，若另一半喜歡到處捻花惹草、享受曖昧的感覺，這段感情恐怕也會很快就走到終點，如果遇上了，還是奉勸大家長痛不如短痛，總有一個專心愛你的人不會讓你傷心難過！

10大愛情冤死鬼。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 鬼門開不可怕！鬼月撞到十大「愛情冤死鬼」才母湯【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】