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鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點

2019-08-12 10:44聯合新聞網 綜合報導

每當農曆7月，不少公司都會舉辦中元普渡拜拜。圖／聯合報系資料庫，記者劉學聖攝影
每當農曆7月，不少公司都會舉辦中元普渡拜拜。圖／聯合報系資料庫，記者劉學聖攝影
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中元普渡是台灣傳統習俗之一，在農曆7月15日這天，家家戶戶、公司行號均會準備祭品祈求平安。不過，知名團購486先生在臉書上發文，他認為鬼月不要拜拜比較好「看到鬼閃都來不及了還拜？」，如果真的要拜，紙錢及祭品還是適量即可。

486先生在《臉書》上發文，他表示自己從小在廟裡長大，在鬼月從來不拜，開公司至今將近9年，每當同事問他今年中元普渡要拜拜嗎，「我總說：拜個鬼啊，看到鬼閃都來不及了還拜？」，就算真的要拜也只是小拜一下就好，千萬不要燒大量紙錢。

他接著解釋，好像從80年代開始，特種行業在普渡時會燒大量紙錢給好兄弟，希望能保佑發大財，然後越來越多公司行號也傻傻地跟著拜，也希望鬼能保佑他們發財，他認為「因此很多鬼以為你是大戶，就緊抓著你不肯走，所以你就走霉運倒楣身體差運勢差。」

最後，486先生強調「鬼月我自己是不拜的，但你要拜我不反對，但哥真誠建議你紙錢燒一點或者不燒，拜拜東西不要太多，適當即可。」，而網友看完有不同看法，留言表示「我覺得大多數人拜拜還是希望過世的家人可以回來看看」、「其實想想真的還蠻有道理的」、「每個人的說法都對，世俗人做世俗事，只是大家要珍惜家人朋友之緣」。

486先生認為鬼月最好不要拜拜，若真的要拜供品適量就好。圖擷自 FB: 48...
486先生認為鬼月最好不要拜拜，若真的要拜供品適量就好。圖擷自 FB: 486先生
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