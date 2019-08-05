牡羊百無禁忌、射手怕亂跑遇到 12星座鬼月最怕什麼事？

2019-08-05 12:57 聯合新聞網 安妞‧星座



又來到一年一度的陰間萬聖節也是陽間的名俗月，真是讓人心慌慌意亂亂，深怕一個不小心觸動了不該做的禁忌行為，更怕深夜回家遇上黑影幢幢尾隨，跟你一起上樓梯一起搭電梯，想到就覺得涼冰冰、心裡發毛，其實許多禁忌不要刻意去挑戰的話，有時候不過是自己嚇自己而已，就是人嚇人嚇死人～有沒有曾經想過大家鬼月最怕遇到什麼事嗎？今天我們就來探討十二星座鬼月最怕什麼事吧～～

牡羊座-百無禁忌，只怕夜路走多遇到鬼

個性火辣辣，算是直腸子翹楚之一的牡羊座，對於靈界的事物一定容易感到無感甚至沒在怕，因為他們性情簡單，有時甚至容易自以為是地覺得自己行得正做的端，哪裡可能會招惹好兄弟上門打擾呢！因此牡羊座的人就會完全按照自己的生活步驟繼續過生活，跟朋友夜唱吃宵夜，三更半夜洗衣晾衣服，完全忽視農曆七月禁忌的存在，過得樂此不疲，直到哪天真的半夜睡不好，感覺身邊彷彿有人在跟他們同床共枕時，牡羊座的人才會覺得心裡有點毛毛的哦！不過牡羊座有著非常粗的神經線，也可能心裡覺得害怕一夜過後，隔天就繼續與鬼同行狂歡整個農曆七月哦！

金牛座-最怕窮鬼聚集，招惹一身衰運

最務實保守的金牛座，天生摳門沒話說，因為只有錢錢能夠給他們最大的安全感，說到農曆七月對金牛座的人來說，其實怕鬼自然有，但是他們更怕卡到髒東西最痛恨就是會飄出酸臭味的窮酸鬼上門了！因為他們生活有規律有秩序，凡事按部就班包括支出調度，在七月名俗月裡，金牛座的人就更會謹慎小心，好好過日子，尤其他們不會靠近陰暗角落也不亂說話，因為他們深信亂講話會讓好兄弟靠近，招惹他們生氣哦！所以金牛座的人在農曆七月會更安分守己，連普渡拜拜都會準備得特別用心，嘴巴甜甜深怕衰運找上門哦！

雙子座-最怕媒體強打鬼片預告，嚇得半夜睡不著

非常有邏輯思考能力的雙子座，可說是什麼都可以理性思考，凡事都有為什麼可以繼續申論下去，唯獨鬼魅這類的事情就會讓他們亂了陣腳！而雙子座的人最喜歡追隨時代變動跟上時代潮流，他們平常最喜歡滑手機，都會看看每日新知更新自己一下，還有google他們自己愛的事物，3C電子、影音對他們來說是形影不離，而且他們也很喜歡上網追劇看電影，偏偏農曆七月最熱最火就是強打鬼片上映！對他們來說就是鬼月最怕的陰影，每當滑手機時就會突然冒出鬼影穿梭，這會讓他們會在內心呼喊拜託不要來找我啊！

巨蟹座-最怕半夜鬼敲門，心裡好慌亂

巨蟹座的人天生容易想很多，可說是容易疑神疑鬼的經典代表之一，遇上七月鬼門開，他們也會秉持著尊敬的態度以策安全，不過以他們溫和膽小的天性，表面看來中規中矩的，偶爾都有可能會做一些虧心事，例如趁室友不注意，偷吃掉室友買的零食，或者工作上偶爾偷閒偷跑下班溜出去之類的，以平常心來看，他們甚至可能躲起來偷笑沒有被抓包而沾沾自喜哦！但是一遇上農曆鬼門開他們可就不一樣了！因為他們會因做了一些事而良心不安，而相信不做虧心事，不怕半夜鬼敲門，害怕得渾身不自在哦。

獅子座-最怕遇上路人騷擾冒失鬼

獅子座的人向來做事都是毫無畏懼與擔心，包括遇上陰森森的農曆七月鬼門開，對他們來說都只是小事一樁，只要做好事心安理得燒好香，就算沒事好瞎操煩的啦！不過最愛面子也最無法忍受恥笑的獅子座，在農曆七月應該就只會怕莫名奇妙找上門的冒失鬼吧！因為他們討厭不被尊重的感覺，迎頭遇上死纏爛打的人，騷擾搭訕的行為著實會令他們渾身不對勁，覺得有重重業障包圍著自己，會讓獅子座的人覺得感到卡到髒東西的感覺哦！很想讓冒失鬼速速退散！急急如律令！

處女座-怕交通事故，放大恐懼

做事謹慎有著規律的處女座，對於守時觀念是非常看重的，在農曆七月這樣陰陽兩界一起共處的日子裡，處女座也會顯得格外小心哦！而且處女座有強烈的控制欲，對於自己更是如此高嚴格執行，然而對於搭乘大眾交通工具，出門上下班，他們最怕就是遇上交通意外，也許只是小維修或者小小事故，在他們眼中可是放大一百倍的嚴重程度，心裡就會暗自以為是不是自己遇上不乾淨的東西才會那麼倒霉遇上事故！而且內心不僅碎念之外，還邊唸經保佑自己平安無事，快點讓他準時上下班勒！

天秤座-最怕聽到鬼故事，嚇得自己心裡不平衡

交友廣闊又愛玩耍的天秤座，最喜歡呼朋引伴一起湊熱鬧歡天喜地的感覺，遇上另一空間放假的農曆七月，對天秤座的人來說，也是又愛又恨的，因為他們一定會跟朋友出搜主意，要不探險鬼屋要不朋友揪一揪去誰家玩遊戲講鬼故事，通常他們這樣的發起人，都是最沒膽又要假裝不怕的人！因為如果七月不應景講鬼故事他們就會覺得這樣沒有新鮮刺激，講到精彩的部分自己內心驚慌失挫卻假裝嬉皮笑臉，等到朋友全部散場回家時，天秤座的人才會像虛脫一樣自己開始提心弔膽，怕得將燈全部打開，陪自己過失衡的夜晚哦！

天蠍座-最怕東西突然不見，神經兮兮

天蠍座的人有種神秘面紗的感覺，殊不知他們可是神經超大條，有時候還甚至會有點ㄎㄧㄤˉㄎㄧㄤˉ的感覺，遇上特殊的名俗月份，天蠍座的人一定會按照標準步驟來敬鬼神，以保自己順順利利平安渡過這個神秘月份，但天生容易敏感的天蠍座，在農曆七月最怕東西突然消失，因為他們其實會蠻健忘的，自己東西收去哪裡都會忘記，今天衣服丟在廁所，以為收在抽屜，回頭找不到就會開始心裡發毛以為是好兄弟偷拿他們的東西，這樣神經敏感的天蠍座應該會很容易自己嚇自己哦！所以建議還是自己多留意，不要緊張哦～

射手座-最怕亂跑真的遇到鬼

鬼點子特多，瘋狂個性的射手座，是標準想做什麼就做什麼的浪子個性，身為一般人可是無法理解他們的內心世界的！而說到人人敬畏的農曆七月鬼門開，對他們來說可是天大的事情！因為射手座是超級沒膽的人！他們是說話超大聲做事超囂張，愛捉弄別人，但絕對不會讓自己陷入恐懼之中！尤其鬼月期間內，最愛玩耍的他們一定會說不去玩水不要深夜唱K，除非有人陪他們一起玩，他們可以在害怕時先把朋友推出去給鬼抓！然後自己還有機會想辦法救朋友，所以說來說去，射手座的人才是不折不扣的七月嚇人鬼哦！

摩羯座-最怕半路被人嚇，疑心生暗鬼

個性拘謹嚴肅的摩羯座，應該算是最有正氣的星座，因為他們不太會做一些旁門左道的怪事，也不太會去想害人的事情，遇上七月鬼門開，他們其實多數都有虔誠尊敬的心態，不太會去做不可做的禁忌，例如半夜吹口哨、敲人肩膀，不過摩羯座的人有時也容易過分小心，農曆七月走在路上見到眼前一路黑暗，自己會開始假設奇怪劇情，例如突然有人冒出來，還是尾隨跟蹤，這些對他們來說都會是合理的假設哦！所以建議摩羯座的人在農曆七月要放輕鬆一點，不需要時時刻刻拉警報以為有鬼跟隨！

水瓶座-最怕突然斷電，熱死鬼

個性超級難以捉摸的水瓶座，算是非常難懂的一類人，在他們的世界裡，似乎什麼東西都算是新鮮有趣的，但又沒有一個事情能讓他們特別感覺帶勁的，例如農曆七月鬼門開，對他們這樣異想天開的神奇人來說，他們應該只覺得那有機會見到鬼嗎？他們是透明的嗎？還是我遇到他們會覺得冷嗎？其實不要覺得不可能哦！雖然水瓶座的人在一開始可能會有點怕怕的，但隨著時間一天一天過，就算真的遇到好兄弟也會很快覺得神奇然後又淡定哦！所以水瓶座的人頂多受不了農曆七月突然斷電沒冷氣吹吧！

雙魚座-最怕風吹草動，都是鬼

敏感度第一名的雙魚座，是最有想像力的人！天生豐沛的情感與感受力，讓他們凡事都能很有感覺，包括在神秘的農曆七月，充滿了許多祭典儀式，會讓他們特別敬重與敬畏，雙魚座的人擁有細膩的感知能力，所以在充滿許多鬼故事，鬼電影的月份，處處都會是他們容易受驚的時候，也許不過是在捷運車廂內的鬼片畫報，因為一個角度錯覺，他們就會想像是照片主角在對他們微笑，還是深夜走在路上，一隻過街老鼠就會嚇到他們吱吱叫，以為是鬼影飛過，他們無限的想像空間，時常自己嚇自己，好兄弟才是真正受害者啊！