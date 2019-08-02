半夜連撥10個0傳出女聲「我姓奠」 電信局一查太恐怖

2019-08-02 13:56 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友回憶年輕時嘗試在半夜12點時連撥10次0，沒想到竟然接通。 圖／ingimage 分享 facebook 昨天國曆8月1日正逢農曆7月1日，也就是台灣民間所說的「鬼門開」，每到這個月，總會聽到許多禁忌或傳說。一名女網友在臉書分享自己小時候遇到的不可思議故事，她曾試著在半夜12點時撥了10次「0」，沒想到電話竟然接通，電話另一頭傳出一個女生的聲音，還表示自己姓「奠」，嚇得她立刻掛電話。事後女網友詢問在電信局工作的叔叔，沒想到得到的答案讓她更是驚訝。

原PO在臉書「靈異公社」表示，自己讀書時和同學聊到半夜12點電話連撥10個0就會有人接聽，讓她很好奇是否是真的，於是就在家裡等到午夜12點準時一到，她拿起家中轉盤式電話話筒，開始連撥號碼「0」。第一次沒有通，但她不死心，又再撥了一次，沒想到這次竟然接通了，電話另一端傳出一個女生的聲音，好像是從很遠的地方傳過來，緩慢的說了聲「喂」。

原PO問對方「請問妳那邊是哪裡？」，女生竟然回答「地府」，原PO又再問「貴姓」，對方「奠，鄭沒有耳朵旁」，當下讓原PO嚇得立刻掛上電話。不過不信邪的她又再撥了好多次，但之後就沒有再接通過了。過了一段時間她詢問在電信局工作的叔叔是否有聽過這件事，沒想到叔叔的回答讓她訝異。

叔叔說原本以為只是謠言，但配合工班循線調查之後，竟然發現那條電話線斷線在某某公墓的一個墓碑上掛著，「祂的姓很特殊…姓…『奠』」。網友們看了原PO的經驗後都覺得很不可思議，「超神奇」、「好恐怖」、「也太神奇了」、「好奇怪的經歷哦！太有才了妳」、「超棒的體驗」。