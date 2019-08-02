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林昶佐退出時力 挺蔡英文連任

2019-08-02 01:12聯合報 記者蔡晉宇余采瀅侯俐安／連線報導

時力長期陷路線問題

時代力量長期陷於路線問題，黨內立委林昶佐昨日在立法院舉行記者會宣布退黨，將以無黨籍身分尋求連任中正萬華選區立委，並表示，基於台灣的國家利益，總統候選人支持總統蔡英文連任。而立場與林相近的黨內立委洪慈庸隨後表示，決定續留時代力量。時代力量黨主席邱顯智與黨內立委黃國昌則都表達慰留之意。

林昶佐以無黨籍身分選立委

林昶佐表示，投身政治五年，一直思考要怎樣守護自由生活、怎麼做可以推動美好價值？雖然在黨內多次提出路線問題討論，卻都未能形成共識，在面臨台灣關鍵大選只剩五個月，無法膠著於黨內路線問題，必須朝清楚的目標邁進，所以才會宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入立委選舉。

立委林昶佐昨天宣布退出時代力量，並表示支持蔡英文總統連任。 記者曾吉松／攝影
立委林昶佐昨天宣布退出時代力量，並表示支持蔡英文總統連任。 記者曾吉松／攝影
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林昶佐說，國民黨日前已喊出要奪下八十六席立委，跨越修憲門檻，要讓韓國瑜來實現和平協議、終極統一的意圖明顯，這次的立委選戰，每一個台灣人，都要用盡每一分力量，阻擋國共聯手逆襲，「不清楚四年前支持蔡總統捍衛國家主權，同時也嚴格監督的立場，為何過了四年，現在就變不能說了。」

洪慈庸決定續留黨內

洪慈庸語帶哽咽說，曾與林討論要不要一起退黨，但她知道大家目標是一致的，希望這次大選，蔡英文總統能夠繼續延續本土政權，在國會裡希望讓時力成為關鍵少數。大家都有共同的目標，從來都沒有爭議，「但在艱難的道路上，如果真的遇到要抉擇，親共勢力的政權未來有復辟的可能，我認為我會義無反顧的離開。」洪慈庸說，希望能在黨內繼續努力。

洪慈庸語帶哽咽說，曾與林昶佐討論要不要一起退黨。 記者黃仲裕／攝影
洪慈庸語帶哽咽說，曾與林昶佐討論要不要一起退黨。 記者黃仲裕／攝影
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邱顯智表示，今天決策委員會做出決議，「肯定蔡總統在捍衛主權的努力，並支持本土政權的延續與改革」，黨的立場跟林昶佐立場並無太大差異，將盡力慰留，「作為黨主席，作為昶佐的戰友，誠摯希望他能留下來一起努力，繼續找答案，力量絕對不要分散，我們沒有分裂的本錢。」

林昶佐退出時力，黨主席邱顯智神色凝重。 記者胡經周／攝影
林昶佐退出時力，黨主席邱顯智神色凝重。 記者胡經周／攝影
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黃國昌支持慰留林昶佐

黃國昌則表示，黨中央已發聲明慰留林昶佐，他支持黨主席邱顯智慰留的決定，立法院內大家都是一起奮鬥的夥伴；在堅持與維護台灣主權路上，林昶佐一直走得非常堅定，這跟時力黨團維護台灣主權、守護台灣民主價值方面志同道合。

黃國昌表示，支持黨中央慰留林昶佐的決定。 記者侯俐安／攝影
黃國昌表示，支持黨中央慰留林昶佐的決定。 記者侯俐安／攝影
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時力愈來愈分歧？黃國昌：什麼意思

但有媒體詢問時力看似愈來愈分歧？黃國昌說，他看不出來「愈來愈分歧」是什麼意思。

時代力量林昶佐黃國昌蔡英文韓國瑜洪慈庸2020選舉
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