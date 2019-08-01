林昶佐退黨剩3席 時力：全力慰留

2019-08-01 15:37 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



時代力量一週內少2席立委！時代力量立委林昶佐1日下午宣布退出時力，加上高潞將被停權，5席立委僅剩3席。林昶佐表示，「無法再膠著於黨內渾沌的路線問題」，並宣布支持總統蔡英文連任。對此，時力黨主席邱顯智回應，將全力慰留林昶佐，時力立委黃國昌受訪時也支持黨部慰留林昶佐。

退黨挺蔡連任

時代力量在2016年立委選舉共拿下5席立委，包括林昶佐、洪慈庸、黃國昌3席區域立委，另外2席不分區立委為高潞•以用與徐永明，位居國會第3大黨。面對林昶佐退黨，加上高潞未來將被停權，時力瞬間恐怕只剩3席立委。

「在此我聲明即刻退出時代力量…」林昶佐三點聲明表示，他將以無黨籍身分投入中正萬華選區，其次，他支持總統候選人蔡英文連任，第三，他將建立新模式，協調所有具有團結抗中理念的政黨，推出全台每一選區的最強立委候選人，要一對一力抗國共逆襲，促成團結抗中。

陳昶佐坦言，投身政治5年來的困境，從時力創黨到進入國會，秉持全力推動台灣成為有尊嚴正常的國家，不過近年來，黨在議題和法案推動方式，由於政黨合作的戰略不明，造成理想與價值更難推進，在內部多次提出路線問題的討論，但他直言，至今幾年來都無法形成共識。

時力黨內路線不明

「黨將全力慰留，」邱顯智召開時代力量決策委員會會後記者會表示，對於林昶佐退黨消息很難過，原本林昶佐也有出席今日的決策會議，但中途離開，他說，兩人曾是並兼作戰的夥伴，將盡最大努力挽留林昶佐。

時力提總統機率小

至於林昶佐表明支持蔡英文，邱顯智表示，決策會後也已決議支持本土政權延續，在這樣前提之下，立場與林昶佐無太大差異。被問到時力2020是否自推總統候選人，邱顯智表示，機率非常小，決策會決議支持本土政權延續，不過被追問本土政權是指柯文哲還是蔡英文？他表明，時力在兩岸立場上不支持柯文哲。

針對林昶佐退黨一事，黃國昌1日受訪時表示，支持黨部慰留林昶佐，維護台灣主權、守護台灣是黨的共同價值。被問到時力內部的分歧，黃國昌說，看不出黨內如外界所說的分歧，他強調，目前最重要的是破除金權政治，讓台灣成為真正有公平正義價值的社會。

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