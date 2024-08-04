新聞眼／6%警訊 柯文哲難迴避藍白合議題

總統選舉藍白因為比民調是否讓六趴，雙方僵持不下而破局；選後民眾黨頻頻在國會與國民黨合作，因而貼上小藍標籤，讓不少支持者感到失望，最新民調顯示，民眾黨認同度暴跌只剩百分之六，不論是未來民眾黨發展，或是柯文哲是否繼續參選二○二八年總統選舉，藍白合或和，柯文哲難以迴避。

政大選舉研究中心民調，民眾黨在同機構民調中，六月有百分之十五點五認同民眾黨，創下民眾黨史上最高，事隔一個月，民眾黨認同度暴跌只剩百分之六點一，繼先前民眾黨投入高雄市長補選，僅獲得百分之四得票率，被嘲諷是四趴黨，如今變成六趴黨，對比當初藍白討論總統選舉是否合作，雙方因為認知不同，在是否讓六趴僵持不下，現在看來格外諷刺。

面對藍白合破局是否後悔，柯文哲稱如果是和平的「和」與合作的「合」就沒問題，如果是合併的「合」就困難，畢竟兩黨DNA差太多。柯文哲的論述和競選期間一致，可見角逐總統失利後，總把檢討掛在嘴邊的柯文哲，至今仍不知檢討。

民眾黨支持度暴跌，涵蓋的因素很多，包括新竹市長高虹安涉詐領助理費案一審被判刑，民眾黨在國會幾乎都只跟國民黨合作，讓原本對民眾黨期待有新政治的支持者感到失望；然而，柯文哲最大問題就是投機取巧，打著推倒藍綠的大旗，空有口號，卻未壯大民眾黨的基層實力，如何對抗資源、地方經營深厚的藍綠兩黨。

如同柯文哲所說，兩個DNA不同的政黨要結盟，本身就是政治問題，政治問題自然就要用政治判斷去解決，柯文哲自稱務實理性科學，深知只要藍白不合，就是保送民進黨的賴清德躺著選，卻被黨內自嗨的內參民調蒙蔽雙眼，過於自信能夠突破藍綠夾擊。

民眾黨民調僅剩六趴是警訊，柯文哲若一再表裡不一，表面上稱可以合作，但在該合作的時候又不合作，宣稱要維持民眾黨的主體性，卻在國會議事攻防都被國民黨牽著鼻子走，想要續戰二○二八總統選舉不但將夢碎，民眾黨也恐會步入過去第三勢力的後塵，逐漸泡沫化後失去聲量。