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柯文哲：不做小藍 也不是小綠

聯合報／ 記者王勇超宋原彰石秀華王昭月林縉明／連線報導
台灣民眾黨昨在高雄舉辦五周年黨慶，黨主席柯文哲（前排右二）表示，選在高雄舉辦，證明民眾黨深耕中南部的決心。記者劉學聖／攝影
台灣民眾黨昨在高雄舉辦五周年黨慶，黨主席柯文哲（前排右二）表示，選在高雄舉辦，證明民眾黨深耕中南部的決心。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨民調降至六點一％，未來發展受關注，黨主席柯文哲昨在高雄表示，如果民調很低，民進黨不用每天花這麼大力氣抹黑、攻擊。他在黨代表大會並重砲批民進黨不斷以意識形態製造敵人，各項改革議題自我閹割。並向黨員喊話，民眾黨在立法院雖僅八席，仍發揮最強戰力，「我們不做小藍、也不是小綠」，有自己的政黨主體性，不敢忘記選舉時對公民社會的承諾。

會前傳出有黨代表有意提案增設副主席一職，由前立委蔡壁如擔任，但現場並無該提案，而是通過兩個提案，一是中央委員組成，應該由票選的黨代表多於當然黨代表，今年底黨代表改選後，預計明年初完成中央委員改選起實施。另一案則是有黨代表提出臨時動議，針對黨內發生重大事件，要提供當事人法律或心理諮詢資源，被視為高虹安條款。

民眾黨第二屆黨代表大會暨五周年黨慶昨在高雄展覽館舉行，柯文哲說，選在高雄舉辦，證明深耕中南部的決心。五年前民眾黨創黨僅一百名黨員，如今有二萬二千多人，站穩國會第三大黨，風雨飄搖仍一步步克服，大選之後做很多檢討，未來民眾黨會成立國際事務部、中央政策會，用新技術打造創新的政黨。

柯文哲在黨代表大會說，台灣面臨境外勢力壓迫，最需要團結，但執政黨在野時高舉民主進步大旗，獲得政權後卻在各項改革議題自我閹割，各項議題統統貼上中共同路人標籤。

他說，新國會今年二月成立，民眾黨雖僅八席，仍發揮最強戰力。廿年來藍綠惡鬥給台灣造成很大問題，民眾黨要成為大家喜歡的品牌，台灣社會的最大公約數，超越藍綠。

昨天下午一場「火烤」柯文哲大賽，民眾黨立委黃國昌、黨團主任陳智菡輪番對柯出招。黃國昌爆料稱，最近主席傳簡訊問他，如何提升網路流量，但他沒回覆主席的問題，「因為愚人的問題，智者無法回答」。

黃國昌也自嘲他非常感謝柯文哲邀請他入黨，因為兩人有三個共通點，都是台大畢業、都當過黨主席，而且他們的農地，都變成了停車場，引起台下黨員哄堂大笑。

昨天黨代表大會，柯文哲與立法院黨團總召黃國昌一起坐在發言台，立法委員黃珊珊則坐發言台前第一排的黨代表席，雙黃無特別互動，耐人尋味。

2020選舉 柯文哲 民眾黨 民調 蔡壁如 陳智菡 高虹安 黃國昌 黃珊珊

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