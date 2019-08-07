變回收黨？民眾黨：有評選機制

2019-08-07 13:58 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨將進軍國會視為重要目標，外界質疑柯家軍人馬有限，未來恐成為「回收黨」，只能接收藍綠失意政客。對此，民眾黨內知情人士表示，黨內會有一定的評選、審核機制，將來推出的立委人選，除要與柯文哲及民眾黨的價值相近，也會符合社會觀感。

日前柯文哲組黨消息曝光後，包括台北市政府副發言人黃瀞瑩、北市府觀傳局前局長陳思宇、勞動局前局長賴香伶等前後任市府幕僚，都被點名有機會替民眾黨爭取立委席次。不過，也有如前民進黨籍北市議員童仲彥、退出國民黨的市議員鍾小平、前新北市議員李婉鈺等人被點名。

民眾黨人士表示，依長期民調來看，柯文哲大約都有兩成多的支持度，若柯的支持度能順利移轉給民眾黨，未來至少有八至十席的立委實力。

他表示，民眾黨剛創黨，歡迎各界參與，當然也可能會有原本屬於藍綠或其他陣營的人士投靠。因為新政黨剛成立，黨內各式規範及未來提名機制，都可能與時俱進修正。但不論如何，黨提名的立委人選，未來的提名一定會有適當的評選機制，也會盡量尋求各個領域的專業人士。

民眾黨黨章規定，黨員對於民眾黨事務及政策有發言權、提案權及表決權。在組織上也設有黨員大會，每年召開一次，必要時得由黨主席召開臨時會，黨員大會職權包括「通過本黨提名的各級公職候選人」。

黨內人士說，黨員是政黨的基礎與重要角色，未來各級公職人選，如果多數黨員都不滿意，自然就很難在黨內出線。