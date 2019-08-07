親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲組民眾黨
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
新課綱科技教學
政治
軍事
綜合

2聯結車與2小貨車車禍 中山高南下70.6K全線封閉救援

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

變回收黨？民眾黨：有評選機制

2019-08-07 13:58聯合晚報 記者周佑政／台北報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨將進軍國會視為重要目標，外界質疑柯家軍人馬有限，未來恐成為「回收黨」，只能接收藍綠失意政客。對此，民眾黨內知情人士表示，黨內會有一定的評選、審核機制，將來推出的立委人選，除要與柯文哲及民眾黨的價值相近，也會符合社會觀感。

日前柯文哲組黨消息曝光後，包括台北市政府副發言人黃瀞瑩、北市府觀傳局前局長陳思宇、勞動局前局長賴香伶等前後任市府幕僚，都被點名有機會替民眾黨爭取立委席次。不過，也有如前民進黨籍北市議員童仲彥、退出國民黨的市議員鍾小平、前新北市議員李婉鈺等人被點名。

民眾黨人士表示，依長期民調來看，柯文哲大約都有兩成多的支持度，若柯的支持度能順利移轉給民眾黨，未來至少有八至十席的立委實力。

他表示，民眾黨剛創黨，歡迎各界參與，當然也可能會有原本屬於藍綠或其他陣營的人士投靠。因為新政黨剛成立，黨內各式規範及未來提名機制，都可能與時俱進修正。但不論如何，黨提名的立委人選，未來的提名一定會有適當的評選機制，也會盡量尋求各個領域的專業人士。

民眾黨黨章規定，黨員對於民眾黨事務及政策有發言權、提案權及表決權。在組織上也設有黨員大會，每年召開一次，必要時得由黨主席召開臨時會，黨員大會職權包括「通過本黨提名的各級公職候選人」。

黨內人士說，黨員是政黨的基礎與重要角色，未來各級公職人選，如果多數黨員都不滿意，自然就很難在黨內出線。

柯文哲2020選舉台灣民眾黨
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

王金平證實周一跟柯文哲會面 未來是否合作留伏筆

2019-08-07 11:00

柯文哲批藍綠禁雙重黨籍 卓榮泰「歡迎加入民進黨」

2019-08-07 14:41

柯文哲組黨拚立委 藍評估最多可拿二成選票

2019-08-07 14:11

柯文哲組黨衝擊2020大選？國民黨：只怕郭台銘相挺

2019-08-07 14:06

火線評論2020／愛玩藏頭詩 小心變斷頭詩

2019-08-07 13:59

不選總統？他指柯P要當主席、拱台銘、衝國會、扯小英

2019-08-07 13:05

【即時短評】柯文哲的政治藏頭詩 看出多少玄機？

2019-08-07 12:33

柯文哲數度轟民進黨 黃偉哲：溫度不好才會氣急敗壞

2019-08-07 11:58

未來加入民眾黨？王金平：誰也不知道

2019-08-07 11:33

徐永明批柯文哲：府黨一家親 別把市府當競選總部

2019-08-07 11:21

與柯文哲達成贊助、合作默契？ 郭台銘陣營：胡說

2019-08-07 10:38

雙重黨籍招來蟑螂老鼠屎？柯：凸顯藍綠心胸狹小

2019-08-07 10:17

郭、柯8/1密會談合作？柯Ｐ沒否認「三分真、七分假」

2019-08-07 10:11

區域立委推李婉鈺、童仲彥？ 柯Ｐ：我看這個困難

2019-08-07 09:56

賴祥蔚：台灣民眾黨最少會有10席不分區立委

2019-08-07 09:52

游淑慧：台灣民眾黨是柯P黨 每年花北市府2千萬人事費

2019-08-07 09:28

柯文哲民眾黨超越藍綠？賴祥蔚：誰接地氣就能獲勝

2019-08-07 09:09

垃圾不分藍綠白…柯P這些金句 政敵撿槍改造反擊

2019-08-07 09:00

柯文哲組黨 黃國昌：最大衝擊是時代力量

2019-08-07 08:49

蔡英文、柯文哲徹底撕破臉 與她身邊的她有關？

2019-08-07 08:00

館長批柯允許雙重黨籍 只會招來「蟑螂老鼠屎」

2019-08-07 03:22

柯文哲：國家資源不當使用是貪汙

2019-08-07 00:09

台灣民眾黨成立 柯市長當上柯主席

2019-08-06 23:52

賀禮玄機／郭王花籃藏密語 韓美意成雙

2019-08-06 23:51

謝長廷談柯文哲組黨 尚不知柯是否選總統

2019-08-06 23:40

觀察站／不當藍綠側翼 四缺的黨怎突圍

2019-08-06 23:28

不分區提滿34席 柯主席領軍「征戰天下」

2019-08-06 23:25

【即時短評】柯文哲以柔克剛 打如意算盤？

2019-08-06 22:44

民進黨冷處理台灣民眾黨 禁雙重黨籍

2019-08-06 21:07

柯文哲：我與郭台銘是美日中都可接受的人

2019-08-06 19:22

超閃！柯文哲組黨 陳佩琪：今後你遇到什麼我都會跳出來

2019-08-06 19:18

影／柯組黨郭送花「繁榮是共識」允雙重黨籍恐良莠不齊

2019-08-06 18:10

柯P地圖砲／左批綠營治國不行選舉一流 右轟韓得意忘形

2019-08-06 18:05

柯文哲不可能投入大選了！邱毅：大坑等著郭台銘跳

2019-08-06 17:26

柯文哲組黨 侯友宜：拚市政沒時間去

2019-08-06 16:41

柯文哲非要組黨三大理由 民眾黨正式對弈藍綠？

2019-08-06 16:04

區域立委競爭激烈 綠委：難跟民眾黨談合作

2019-08-06 15:58

柯郭合傳言不斷 朱立倫：民眾期待團結的國民黨

2019-08-06 15:33

DPP給帆神9萬月薪 她質疑蔡壁如領12萬當黨秘書長用？

2019-08-06 15:18
看更多

熱門文章

驚！謝長廷、謝維洲斷了父子關係 謝維洲改名張維洲

2019-08-07 08:30

士兵七夕凌晨連開3槍爆頭慘死 官兵議論紛紛

2019-08-07 10:59

柯文哲創黨 王世堅：場面冷是「現世報」

2019-08-06 16:12

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 連勝文：想與柯合作的人應看

2019-08-06 21:44

兩歲維洲伸手要讓抱...謝長廷夫婦領養後父子情深

2019-08-07 10:43

雷倩深夜在臉書表示：今天迎戰東廠 直球對決！

2019-08-07 01:26

蔡英文、柯文哲徹底撕破臉 與她身邊的她有關？

2019-08-07 08:00

不分區將提滿34席 柯文哲：要有征戰天下的決心

2019-08-06 17:59

委託網紅製播愛滋防治片惹怒軍方 疾管署出面道歉

2019-08-06 15:46

韓國瑜喊話整合 吳敦義：赴湯蹈火「我也無怨無悔！」

2019-08-06 18:26

李豔秋促藍組「復仇者聯盟」 韓總統、朱副手、郭閣揆

2019-08-07 08:07

柯文哲不可能投入大選了！邱毅：大坑等著郭台銘跳

2019-08-06 17:26

一芳陷「一國兩制」風波 柯文哲：理他幹什麼？

2019-08-06 19:32

蘇貞昌推9項政績 孫大千：這不是作文比賽

2019-08-07 08:52

【重磅快評】三颱共舞，只想放颱風假？

2019-08-07 09:17

陸軍八軍團 夜哨士兵持槍連發自傷身亡

2019-08-07 10:45

「利奇馬」攪局 韓國瑜郭台銘8日晚上無緣碰面

2019-08-06 22:51

陳水扁預測 2020總統大選如「三腳督」一定會有棄保

2019-08-06 17:28

館長批柯允許雙重黨籍 只會招來「蟑螂老鼠屎」

2019-08-07 03:22

整合郭營 藍傳「登門請益」表姐夫張忠謀

2019-08-06 23:32

蘇貞昌臉書圖文宣傳補助 毛嘉慶諷：把百姓當白癡耍

2019-08-06 21:47

【重磅快評】柯P創黨不是原子彈 還靠兩位蔡女士撐場面

2019-08-06 17:13

韓國瑜揭露「選舉最大秘密」 大家紛紛跟進洩密

2019-08-07 12:11

謝淑亞點頭了！國民黨雲林下屆立委將由2名女將出征

2019-08-07 10:52

謝維洲、謝長廷斷父子關係 民進黨謝系幾乎解散

2019-08-07 10:52

與柯文哲達成贊助、合作默契？ 郭台銘陣營：胡說

2019-08-07 10:38

八軍團陸軍203旅士兵在崗哨亭開3槍自戕

2019-08-07 10:49

不分區提滿34席 柯主席領軍「征戰天下」

2019-08-06 23:25

柯文哲轟蔡英文幕僚貪汙 錢震宇：帳到底算誰的？

2019-08-06 23:24

郭台銘未表態 最新民調：33.9%支持郭以無黨籍參選

2019-08-07 14:18

王金平證實周一跟柯文哲會面 未來是否合作留伏筆

2019-08-07 11:00

柯文哲：我與郭台銘是美日中都可接受的人

2019-08-06 19:22

戰神單挑藍綠白 他要挑戰黃國昌「汐止很久沒有立委」

2019-08-07 11:48

柯文哲：國家資源不當使用是貪汙

2019-08-07 00:09

【即時短評】柯文哲以柔克剛 打如意算盤？

2019-08-06 22:44

區域立委競爭激烈 綠委：難跟民眾黨談合作

2019-08-06 15:58

超閃！柯文哲組黨 陳佩琪：今後你遇到什麼我都會跳出來

2019-08-06 19:18

垃圾不分藍綠白…柯P這些金句 政敵撿槍改造反擊

2019-08-07 09:00

兩黨會談／時力、民進黨達共識 對方已提名選區暫不提名

2019-08-06 19:13

吳敦義擔心找不到郭台銘 王金平：是不是有點慢了？

2019-08-07 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top