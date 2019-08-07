火線評論2020／愛玩藏頭詩 小心變斷頭詩

2019-08-07 13:59 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林政忠



台北市長柯文哲昨天舉辦「台灣民眾黨」創黨大會，鴻海集團創辦人郭台銘、立委王金平的花籃都送來藏頭詩，郭柯王三人共同的通關密語就是「台銘」，希望打開2020大門。

最先玩藏頭詩的正是柯文哲，一開始傳出組黨消息，台灣民眾黨簡稱「台民黨」，讓剛回國的郭台銘訝異反問：「這是開玩笑吧。」

這個玩笑愈說愈像真的，不僅郭柯王鐵三角漸成形，媒體今報導郭柯8月1日已見面，郭評估民調領先韓國瑜5%以上將決定參選，讓柯「征戰天下」的豪語增添想像空間。

對於「郭柯密會」，柯文哲上午語帶玄機說，典型「三分真、七分假」，把空白的部分都補成這樣子，有夠厲害。至於兩人是否有會面？柯文哲則說「不告訴你」。

柯文哲不僅在黨名大玩藏頭詩，最近談話更充滿言外之意。柯文哲藉由私菸案點燃蔡政府清廉的引信，他昨天再罵總統身邊的人多貪汙，國家資源不當使用也是一種貪汙。但他沒講明的是，總統身邊的人究竟是哪些人？哪些國王的人馬可以不當使用國家資源、就算一再出包還是位居高官？柯文哲劍指的新潮流高層，臉譜似乎愈來愈清楚。

「雙重黨籍」更是台灣民眾黨的關鍵藏頭詩，不僅為郭柯王結盟埋下伏筆，也為未來擴大營運、招降納叛預留空間。

氣勢影響勝負，郭台銘無疑是柯文哲「征戰天下」的最重要的一塊拼圖，更關係到他研發的原子彈能否引爆；民眾黨能召募到多少戰將，也會影響爆炸威力。

不過，世事難料，郭台銘、王金平若雙雙拒絕遞出投名狀，民眾黨最後只能找到蝦兵蟹將，柯文哲就算擬再多的藏頭詩，最終恐怕只會變成斷頭詩。