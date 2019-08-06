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賀禮玄機／郭王花籃藏密語 韓美意成雙

2019-08-06 23:51聯合報 記者魏莨伊、郭頤、楊濡嘉／連線報導

高雄市長韓國瑜送花祝柯文哲生日快樂，也有賀台灣民眾黨誕生的寓意。圖／高雄市政府提...
高雄市長韓國瑜送花祝柯文哲生日快樂，也有賀台灣民眾黨誕生的寓意。圖／高雄市政府提供
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台北市長柯文哲在六十歲生日當天成立台灣民眾黨，鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平雖未現身，但都送上賀詞暗藏「密語」的花籃，為「郭柯王」結盟更添想像空間。高雄市長韓國瑜也送花籃到北市府祝柯生日快樂。韓幕僚表示，賀詞「生日快樂」有雙層意義，除祝柯六十歲生日，也有賀台灣民眾黨誕生寓意。

郭台銘的花籃以「台」、「銘」二字藏頭，寫下「台灣，安定繁榮是共識；銘記，找回良心的初衷」；王金平的花籃賀詞則以「台民」藏頭、「金平」藏尾，寫下「台灣團結成金，民心齊建太平」。兩座花藍放在會場入口兩側，引人注目。

永齡基金會董事長、郭台銘兒子郭守正因市府顧問蔡壁如認為「太刺激了」而臨時決定不出席，但擔任郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤到場祝賀。劉宥彤特別說明是以個人身分來祝賀。她表示，永齡基金會和民眾黨許多理念相近，「尤其柯市長說任何政策都必須關懷最需要關懷的人這番話，相信郭董聽到應該也會很感動」。

被問到「郭柯王」是否結盟有望，柯文哲說，政治上本來就是朋友要多、敵人要少，禮尚往來是正常的。

韓國瑜對柯成立民眾黨表達祝福，也盼柯能夠讓台灣民主政治走向更好、更真、更善、更美的境界。

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