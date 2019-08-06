柯文哲非要組黨三大理由 民眾黨正式對弈藍綠？

2019-08-06 16:04 聯合新聞網 文章提供／遠見



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，柯文哲以63票，確定擔任台灣民眾黨首屆黨主席。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 「我一生最後悔的就是支持柯文哲！！」

台北市長柯文哲今天（8月6日）於台大醫院國際會議廳舉辦「台灣民眾黨」創黨大會，然而在還沒走進會場內，相隔徐州路的人行道上就聚集著零星的「反柯Ｐ組黨」抗議群眾，他們高喊著口號，表達對台灣民眾黨成立的不滿。

但，一走進室內，卻恍如進入另一個「平行時空」。

「台灣的選擇──柯文哲！」室內，充滿了「擁柯」的歡呼聲，原本位於二樓的會場，湧入千名左右的支持者，加上媒體，擠爆了會議廳，迫使主辦單位不得不在一樓再加開一廳，容納柯粉。

誠如「台灣民眾黨」創黨大會現場的兩極世界，事實上自從7月31日柯文哲組黨的消息曝光後，台灣社會旋即出現截然不同的評價。不少青年選民對此表達失望，紛紛在社群媒體上發起「倒讚活動」，直指柯P違背之前不組黨的競選承諾，成為拉黨結派的傳統政客。

許多政論家也認為，柯P組黨，無異和民進黨對坐，拉開和淺綠的距離；同時也被解讀為「刺魚（瑜，即挑戰韓國瑜）」，要不到深藍的選票，等於左支右絀，吃力不討好。

然而，老謀深算的柯P，真的傻傻作一門不划算的生意嗎？其實不然！

從這幾天的局勢觀之，原本網路聲量已減少不少的柯文哲，隨著「創黨」消息曝光，瞬間加足了擴音喇叭，搶盡了媒體版面。創黨大會上身著「我柯粉、我驕傲」白衣、化零為整的支持者，都在在宣告，柯P的組黨已有效地粉絲成功整隊，作好最佳備戰狀態。

尤其，2020總統大選登記在即，外界猜測，始終不把參選可能性說死的柯P，是在等待郭台銘的最終決定，「郭柯同盟」或「柯郭同盟」的可能性也甚囂塵上。未來值得關注的重點有三大點：

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，上午舉辦創黨大會，柯文哲演講說政治不難，唯「找回良心、莫忘初衷」而已。記者陳柏亨/攝影 分享 facebook

值得關注的重點一：郭台銘、柯文哲互補性強，郭柯配對總統大選衝擊大

「遠見研究調查」曾在今年五月細膩地分析過檯面上政治人物的鐵粉結構，當時就發現，「柯粉」與「郭粉」有極高互補性，若「郭柯合作」成形，將統合淺綠、中間選民與知識藍的選票，衝擊2020總統大位。

「郭柯配」能同時吸納來自不同年齡層的支持。若以0分為最不支持、10分為支持，柯文哲獲得社會新鮮人與首投族廣泛的支持，在20-29歲和30-39歲族群中，分獲6.86和7.08的高分；相對而言，郭粉則集中40-49歲的熟齡族，並在50-59歲與60歲以上的銀髮族中，取得比柯P更高的支持度。

其次是兩人在「政黨認同」光譜上的互補性。問卷結果顯示，柯文哲選民結構為中間偏綠，在「中立」與「泛綠」支持者中，分別拿下6.35與6.08分；至於郭台銘則在「泛藍」支持者中獲得6.38的高分，若最後郭台銘出馬競選，柯P可能成為他的最佳助選員。

最後是兩人的出身，吸引了不同教育水平的選民支持。

出身醫界的柯P，深受高學歷選民的支持，大學學歷以上者，對柯的支持度達5.52分，其後選民的給分依教育程度遞減；相反的，雖貴為台灣首富，但學歷僅有專科的郭台銘，最受專科與高中職學歷選民的支持，在這兩個族群中分獲5.67和5.45分。

值得關注的重點二：「柯家軍」成型，柯P終於取得組織力

「我還是相信短板理論！」提及自己創黨理念，柯文哲再次拋出「木桶原理」，他表示，由多塊木板構成的木桶，價值在於盛水量的多少，但決定木桶盛水量多少的關鍵因素不是其最長的板塊，而是其最短的板塊。

也就是說，只要這個木桶裡有一塊不夠高度，木桶裡的水就不可能是滿的，因此，柯P的潛台詞，其實是：「一個政治團隊的影響力，最終仍取決於自身陣營的短處是否有效改善。」

回顧柯文哲近年政治聲量，早已不復2014年第一次參選台北市長時的「白色力量」，去年台北市長選舉僅以三千多票險勝國民黨候選人丁守中；今年年初的台北市士林、大同區立委補選鐘，代表「柯家軍」出征的陳思宇，更是慘敗民進黨候選人何志偉近三萬票。

柯P光環難以有效移轉，顯然成為柯陣營的最大短板。

據柯市府前幕僚指出，輔選陳思宇失敗的經驗是柯文哲下定決心組黨的關鍵。該幕僚強調，過去單兵作戰的柯家軍很難成功動員基層，要深耕組織，必須要有政黨資源長期投入；此外，柯文哲也意識到，只通過短期的輔選合作，難以發揮自己的政治影響力，唯有籌組政黨，在地方組織上好好排兵布陣，才有機會鞏固「友柯勢力」。

值得注意重點三：為未來政治生涯鋪路 柯P把子弟兵送進國會

雖未明確表明創黨是否為參選總統鋪路，但柯文哲已於8月1日明確表明，成立政黨的目的在於力拚明年立委席次。

「區域立委提名，不只談我，要推十席，十席強棒，來襯托總統票。」友柯的台北市議員鍾小平近日強調，民眾黨將力推十名不分區立委名單，至於究竟要襯托「哪位總統」的票，則語帶保留。

外界揣測，面對明年總統大選，柯陣營手上有兩套可能的「劇本」。第一，是柯文哲直接投入2020戰局，正面對決藍綠候選人，目標鎖定「厭惡藍綠」的中間選民，連帶衝高民眾黨的立委席次。

第二，則是與郭台銘合作，由郭台銘角逐總統大位，柯則率民眾黨挺郭董。並在討厭韓國瑜和厭惡蔡英文的政治環境下，推出不分區立委、搶攻國會第三勢力。於此同時，柯文哲也力拚市政，並在任期結束後，保有政壇影響力，並在2024伺機而動。

總之，自詡智商超過150的柯P，組黨，絕對是他盤算於千里之外的勝局。

柯文哲（中）擔任台灣民眾黨首任黨主席。記者林澔一／攝影 分享 facebook

（作者／李建興、蔣濬浩 本文出自2019.08.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）