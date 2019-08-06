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柯文哲創黨任主席 王、郭花籃露玄機

2019-08-06 14:59台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

「組黨是扛起改變政治文化的責任，過去藍綠政黨輪流執政，長期以統獨對抗、意識形態治國。」台北市長柯文哲6日舉行台灣民眾黨創黨大會，說明創黨目的時如此表示，他也在會議中獲選成為首任黨主席。現場王金平與郭台銘都送上藏頭詩的花籃祝賀，郭台銘寫著「台灣安定繁榮是共識，銘記找回良心的初衷」；王金平則祝賀：「台灣團結成金，民心齊見太平」。

圖說：郭台銘、王金平致贈花籃。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報)

郭台銘幕僚出席

「最好的選擇柯文哲！台灣的選擇柯文哲！柯P加油！」10點不到，柯粉俱樂部就在場外協助民眾填寫「入黨意向書」。包括郭台銘幕僚劉宥彤、柯文哲爸媽、柯文哲恩師亞東醫院院長朱樹勳、台北市中正區新營里里長何榮國、光復里里長王麗美、網溪里里長夏萬浪等人都到場祝賀。

典禮由台灣民眾黨籌備處發言人陳思宇擔任主持，宣布發起人會議111位，實到72位，過半黨員出席通過章程，並宣讀台灣民眾黨章程，台灣民眾黨簡稱「民眾」TPP，年齡滿16歲得以申請入黨，並允許雙重黨籍。

柯市府人馬入黨

「柯市府人馬多位入黨！」台灣民眾黨創黨黨員111人包括市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安與黃瀞瑩、產發局長林崇傑等人。會中通過中央委員為現任台北市文化局文化基金會副執行長張益贍、林富男、前威寶電信總經理周鍾麒、黃胤為；中央評議委員則有國立台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、賴俊銘、賴正龍、蔡易倫、楊行昌等人，黨主席為柯文哲擔任。

柯文哲致詞時表示，台灣長年因意識形態引發惡鬥，造成國家長期內耗、空轉，此刻面臨國家發展的困境。2014年他參選市長時，理念為改變台灣從首都開始、改變首都從文化開始，不管選舉和執政，都當成是改變政治文化的社會運動。

藍綠之外的選擇

他強調，組黨是扛起改變政治文化的責任，因為台灣面臨個人利益大於派系利益、派系利益大於政黨，而政黨利益又大於國家；他說，過去藍綠政黨輪流執政，長期以統獨對抗、意識形態治國。他坦言，走訪各個國家讓他內心有感，例如以色列小國在惡劣環境求生存，就是善用有限資源。

「以桃機第三航廈與私菸案來看，都只是政治陋習的冰山一角，且都不是正常國家應該有的現象，」柯文哲批評，台灣位居四小龍之末，他重申文官制度破壞，以至於政策看不到專業的討論。他強調，政策的決定基於三大原則：民意、專業與價值。

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