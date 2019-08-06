火線評論2020／柯文哲打什麼如意算盤 郭…懂

2019-08-06 13:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程平



柯文哲創建台灣民眾黨，還頻向郭台銘拋媚眼，力拱郭台銘出來選總統。只不過這次柯文哲把花轎準備好，千方百計要郭台銘娶親，相較柯文哲在2015年痛批郭台銘「財大氣粗」、「財團怎麼可以如此囂張？」就算郭台銘是政治素人，也必能洞悉柯文哲的司馬昭之心。

柯文哲要逼郭台銘聯姻有二大原因，第一個就是，柯文哲自己不想選總統。

柯文哲創立台灣民眾黨的最主要目標，就是能在明年新的國會中占一席之地，但柯文哲當然知道，就算他自己始終保持超過二成的支持度，只要他不選總統，這二成的支持度就很難大幅轉換成政黨票，更別說庇蔭掛著台民黨旗幟的區域立委參選人。台灣民眾黨想在立委選舉中有一番作為，難度將大為提升。

柯文哲自己不想當母雞，怕被扣上「落跑市長」的帽子，更擔心的是被扣上帽子最後還選不贏。柯文哲如果在選舉過程中受不了藍綠激將辭了市長，最後落得兩頭空；就算硬著頭皮不辭，做不好又不想做滿的罵名，也會影響柯及台灣民眾黨。因此，找郭台銘代替當母雞，當然是如意算盤第一招。

逼郭台銘聯姻原因二，就是郭台銘有錢。

郭台銘不只有錢，更敢花錢。不只是在商場上敢為了擴大事業版圖，不惜出重金併購；在政治上，為了國民黨的救亡圖存，郭台銘的奉獻絕對不是耍耍嘴皮。很明顯，只要郭台銘認為值得，花錢從來不是問題，那個曾說選舉沒拿過郭台銘錢的柯文哲，就算自己再會省，也要幫台灣民眾黨準備在2020選立委的眾將士撥撥算盤。

柯文哲雖智商157，但也不能小看在商場上如虎似狐的郭台銘。郭會評估與柯結成親家，照顧台民黨一家老小沒問題，但若自己選不上總統，不但恐背負來自藍營輸掉中華民國的罵名，幫助台民黨站穩國會，卻是柯在發號施令，這算盤怎麼撥，不需要柯下指導棋。