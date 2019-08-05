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柯文哲的台灣民眾黨存活期 網：看兩大關鍵

2019-08-05 14:19聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲日前舉行記者會說明籌組「台灣民眾黨」，為了慎重起見還特別準備講稿。...
台北市長柯文哲日前舉行記者會說明籌組「台灣民眾黨」，為了慎重起見還特別準備講稿。記者王騰毅／攝影
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2020總統選舉變化詭譎，台北市長柯文哲日前宣布將組「台灣民眾黨」引起各界一陣譁然，柯營幕僚證實將在8月6日成立，當天不僅是柯文哲的60大壽生日，也是台灣民主運動先驅蔣渭水先生的生日，意義特殊。

近日，有網友預測柯文哲的「台灣民眾黨」能存活多久有兩大關鍵要素，第一，2020台灣民眾黨是否能搶到立委席次；第二，藍綠兩黨是否持續秀下限。

網友在PTT論壇上發文討論台北市長柯文哲的「台灣民眾黨」要如何在台灣藍綠兩大黨夾殺的狀態下存活，他分析「台灣民眾黨」如果可以搶下2020立委席次，「起碼可以活蹦亂跳4年」，緊接者2022年若是持續努力，搶下立法院議員的席次，勢力會更上一層樓，「從中央跑到地方政壇上繼續蹦蹦跳跳」。

如果都成功了，長遠來看2024年就是著眼搶幾席區域立委，並擴大不分區席次，形成藍綠以外第三方勢力，成為政壇一個不容被忽視的存在。

反之藍綠若是認真治國，那「台灣民眾黨」恐有被邊緣化的窘竟，屆時將面臨淺藍、淺綠統統跑回家，造成第三勢力空洞化，少了中間選民支持恐走上親民黨以及台聯黨的後路。

網友強調目前柯文哲陣營當中，只有他一人，缺乏一名能分擔壓力、扛責任的戰將，「台灣民眾黨」需打出自己的價值，證明它存在的目的，也許台灣真的能三黨鼎立。

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