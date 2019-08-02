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不滿柯文哲組台民黨 他提案：政黨名稱不應混淆歷史

2019-08-02 21:23聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲組黨的異議聲浪日益增強。圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲組黨的異議聲浪日益增強。圖／聯合報系資料照
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台北市長柯文哲自宣布組黨以來，即便有人認同，但針對其使用「台灣民眾黨」為黨名的異議聲浪卻日益增強。前任台南市副市長曾旭正也罕見動怒批柯文哲「不要混淆歷史」，他嗆柯此舉太過分，未來年輕一代恐忘記台灣民眾黨的歷史意義，只記得組黨者叫「柯X」。

曾旭正昨（1）日在臉書向柯文哲喊話，他說「敬告柯先生：請不要混淆歷史、請立即聲明放棄」，他認為以台灣民眾黨為名組黨，雖然合法但傷人情、破正理，直言要柯文哲「自重」。並於今日下午宣告，已向公共政策網路參與平台提議「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者，應不允同意登記」，該案已進入檢核階段，最快周一可以得到回覆，借時再請所有支持的民眾上網附議。

曾旭文也分享一位文化工作者楊憲勲的看法，陽憲勲指出，去年他曾向蔣渭水基金會的人士建議，自組台灣民衆黨，或將其申請商標，以防被欺世盜名者濫用，如今不幸言中，若兩岸一家親的「台灣民衆黨」被允許的話，賣黃色書刋的「美麗島雜誌社」，整合風化業的「台灣文化協會」，大哥們聚集的「台灣工友總聯盟」都有可能出現。

對於一向溫和的曾旭文動怒，網友說「難得曾老師措辭如此強烈」、「這是一個共同文化資產概念，清楚的歷史定位，現階段情理上，不應該因私人而被混淆、消費甚至污辱」、「想起屏東里港藍家祖宗牌位淪落到台南古董拍賣場的故事」。曾旭文認為，選後柯落選、黨解散，年輕一代只會記得台灣民眾黨的組黨者是「柯X」，他嘆「台灣社會要這麼瘋狂嗎」。

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