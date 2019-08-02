柯文哲組黨，是跟妙天學「借殼」？3點分析：不管2020誰當選，柯P為何都穩賺不賠

台北市長柯文哲昨天宣布籌組「台灣民眾黨」。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲組黨，掀起政壇滿天風雨，讓他從原本被邊緣化的危機，重新回到政治舞台中央，這登高一呼背後，對柯P來說是個「穩賺不賠」的生意，而這整個劇本等於柯P變妙天，而郭台銘變柯P了。

先說柯P為何穩賺不賠的理由。

有政黨，才有權、有錢、養陸軍，恰好補足柯文哲自去年底市長選舉險勝3千票後，深深感受到的「柯三缺」。

首先，政治講求實力原則，在最高民意殿堂擁有足以「制衡」執政黨的席次，在政壇上，才有話語權。一個小政黨，只要在立法院有3席立委，就足以組成立法院黨團；遇上需要朝野協商的法案，得各黨團簽名同意才行。尤其，若是朝野兩大黨席次差距不大時，小黨團更可能成為「關鍵少數」，成為兩黨拉攏示好的對象。

其次，組黨才有機會領選舉補助款，也能名正言順跟外界募款。政黨票（不分區立委）得票率超過3％，就有每年1票50元的補助款可領。以目前柯文哲在各大民調約佔20％的支持率來看，他至少有機會拿下8席不分區立委席次。

最後，有權、有錢後，要養組織、養陸軍，就相對容易。第一次市長選舉，柯文哲有民進黨組織背後操盤；第二次選舉，少了綠營組織動員，他僅贏對手3千餘票，驚險過關，讓他體悟政黨組織實力的重要性。

再來是妙天、柯P與郭台銘的演化關係。

今年3月，「國會政黨聯盟」主席禪師妙天，積極表態，要與柯文哲合作。妙天背後的盤算是，藉著柯文哲當母雞，進軍國會爭取席次，換取實質上的政治實力。換言之，這是妙天提供「公司」，讓當時無政黨背景的柯文哲可借殼上市。

但，柯陣營當時態度曖昧模糊，對選與不選，或是與之結盟與否，遲遲沒有具體答覆。

當時外界霧裡看花，不知柯文哲打著什麼算盤。如今，一切真相大白，柯文哲從妙天那兒學得了籌組公司讓人借殼上市這一招：自己組黨，跟心心念念總統大位的鴻海創辦人郭台銘招手。

畢竟，一場穩賺不賠的生意，何苦讓給別人做？

政壇間流傳柯文哲下一步的劇本，其中一種，即柯文哲若組政黨，就不選總統，全力成為郭台銘背後奧援。

選擇與郭結盟，是他在一片擁擠的政治紅海裡，找到得以切入市場的利基點後，做出的最佳選擇：以目前「三腳督」民調數據來看，柯參選，打不過韓或蔡，但退而求其次，拱郭參選，與之結盟，柯文哲可吸收不喜歡韓國瑜的知識藍、強化青年淺綠與青年淺藍，將所謂厭煩藍綠者與中間選民極大化。

就算最後郭台銘沒選上，柯文哲仍可以是最後的得利者，成為國會第三大黨的共主。相形之下，這筆生意，郭台銘的投資風險比柯文哲大多了：一方面得背負脫黨參選的罵名，以及對大選宣傳經費的龐大投入。

當然，這門交易談不談得成，取決於郭台銘想選總統的意念有多強大。但，即便生意談不成，柯文哲仍舊進可攻、退可守，隨時可以自己披袍上戰場。

2020總統大選結果還沒出爐，但可以預見，柯文哲可能是最大的贏家。

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