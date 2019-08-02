柯文哲問郭董海外資產 郭營：目前不選不需交代

台北市長柯文哲組黨，「郭柯合」傳聞再起，郭台銘（圖）動向受關注。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，讓「郭柯合作」的傳聞再起，由於柯曾說「有些問題郭還沒回答」，昨天「題目」曝光，柯直言，郭有龐大的資產不在台灣，如何秉公把台灣人民的福祉當作執政思考，是郭要對外界說明的。

郭的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭目前沒有參選打算，不需要特別交代海外資金，若未來有任何打算，所有的事都會依法辦理。

柯文哲在昨天說明組黨理念時，拋出對郭台銘的這個考題。柯表示，到昨天為止，自己還沒有和郭台銘見過面。他之前曾提到「有些問題，郭台銘還沒有回答」，是因為他認為，郭可以當一個企業霸主，行政能力沒有問題，只是作為一個企業家，有很龐大資產不在台灣。

柯文哲表示，不管資產是在美國、日本、中國都一樣，當資產可能受到影響時，郭要能夠很秉公、或是說把台灣人民的最大福祉當作執政思考，不受國外資產利益影響，這是郭要對外界說明的。

劉宥彤指出，郭參加初選第一件事就是請辭鴻海董事長，郭明白中國大陸、台灣與世界的槓桿該怎麼平衡，這也是郭為何在短短幾個月就能得到民眾支持的原因。

劉宥彤強調，郭目前並沒有進一步參選打算，郭對柯組黨僅表示每個人都可以組黨，並沒有特別意見。至於郭是否可能參選甚至與柯結盟？劉宥彤表示，這些都不是郭主觀意識，消息純屬臆測。