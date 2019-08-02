蔡英文：內部是競爭 但對外團結護主權

台北市長柯文哲組黨，蔡英文（圖）總統表示，良性競爭可讓民主更深化、更貼進民意。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲昨天宣布籌組「台灣民眾黨」，蔡英文總統表示，良性競爭可讓民主更深化、更貼進民意，但她呼籲所有政黨與政治人物：「我們內部是競爭，對外必須團結一致保護台灣的主權與民主」。

蔡總統表示，她的責任就是集結最大的支持，不論台灣派或中華民國派，大家團結在一起共同守護台灣民主與主權，作為總統更有這樣的責任。

時代力量主席邱顯智表示，時力創黨精神為「捍衛本土政權、拒絕親中政黨」，對於柯文哲親中的兩岸主張無法接受；未來區域立委選戰，是否和台灣民眾黨合作持保留態度。