蔡英文：內部是競爭 但對外團結護主權

相關新聞
柯文哲3套劇本 瞄準2020…萬事俱備只等郭台銘2019-08-02 00:22
觀察站／柯3缺困境…白色原子彈 選戰炸出血路？2019-08-02 00:47
柯文哲問郭董海外資產 郭營：目前不選不需交代2019-08-02 00:41
酸韓批綠 柯文哲：組黨進軍國會2019-08-02 00:32
「濁水溪柯粉」響應柯文哲組黨 視需要設黨部2019-08-01 23:57
柯文哲組黨搶攻立委 藍綠提高警覺2019-08-01 23:36
洪慈庸批柯文哲對不起蔣渭水 學者嗆：時力立委在悲憤什麼2019-08-01 21:57
逾5千柯粉轉柯黑狂丟柯周邊產品「酸爆」 北市府：尊重2019-08-01 21:37
韓國瑜認柯一定選總統 「湯已經煮熟，再不喝會乾掉」2019-08-01 21:35
扁：打死不信柯組黨後不選總統 「落跑市長」不差一個2019-08-01 21:31
柯文哲組黨 韓國瑜：還是認為柯會選總統2019-08-01 20:57
願跟「伯樂」台民黨合作 李婉鈺表態參選北市立委2019-08-01 20:41
「最強村姑」陳筱諭母親要報恩 已開始替柯文哲找黨員2019-08-01 20:06
柯P組台民黨 連勝文譏：不需要組織部需要網紅經紀人2019-08-01 17:44
柯文哲組黨瞄準國會 不分區著重社福與教育2019-08-01 17:25
影／若影響總統選情 洪慈庸批柯文哲對得起蔣渭水嗎2019-08-01 16:33
柯文哲組台灣民眾黨 洪慈庸：他對得起蔣渭水嗎？2019-08-01 16:27
影╱柯文哲組黨 王世堅酸詐騙集團「財神跟班 仰郭鼻息」2019-08-01 16:00
民進黨回應柯組黨 尊重蔣渭水創黨時代的歷史2019-08-01 15:59
談柯組黨 鄭文燦：良性競爭都是好事2019-08-01 15:41
柯文哲PK陳水扁！9成網友看好柯 建議扁改組「抖手黨」2019-08-01 15:40
不回應柯P組黨 盧秀燕：假日盡黨員責任輔選2019-08-01 15:21
挺柯議員表態 親民黨議員林國成不排除加入台民黨2019-08-01 15:18
影╱柯組黨曝光批「太爛」 徐國勇：不可能成立當天才發現2019-08-01 14:56
柯P組黨影響時力？ 黃國昌：組了政黨、就不只有柯文哲2019-08-01 14:45
柯文哲組黨藍批「唬爛仙」 時力酸叫好不叫座2019-08-01 14:38
柯文哲組黨攻國會 立委點名5女將2019-08-01 14:32
挺郭台銘攻總統 柯文哲選不選天人交戰2019-08-01 14:29
觀察站／柯文哲握叫牌權 衝擊藍綠20202019-08-01 14:19
組「台灣民眾黨」 柯文哲：以台灣為名、以民眾為本2019-08-01 14:17
柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」2019-08-01 14:16
柯文哲組台民黨牽動版圖？ 時力：不必然是零和關係2019-08-01 14:16
洩漏柯文哲組黨？ 徐國勇：政黨創黨大會是公開事項2019-08-01 14:05
柯文哲組黨 鍾小平：爭取提名選立委 挑戰林昶佐2019-08-01 14:01
柯文哲：我對民進黨政府很有意見 沒價值的政黨2019-08-01 13:52
彰化前立委、前市長全站出來 挺柯文哲組黨2019-08-01 13:45
盯著柯文哲的新聞 柯媽：若參選總統 做父母一定會支持2019-08-01 13:43
柯文哲組黨選總統？ 黃暐瀚、高嘉瑜：未必2020、可能20242019-08-01 13:42
柯文哲組台民黨郭柯合有譜？ 楊世光：沒有實質操作性2019-08-01 13:37
熱門文章
共軍2萬多噸巨艦擦撞我貨輪挾往廈門 海巡百噸艇截回2019-08-01 11:51
柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點2019-08-01 09:24
林昶佐宣布時力退黨 以無黨籍參選2019-08-01 13:12
獨／私菸案爆深喉嚨 調查局新店站遭排除勤務2019-08-01 06:55
王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！2019-08-01 09:34
西螺祖墳遭爆違法 李佳芬叔叔：要選舉連死人都有事2019-08-01 10:56
私菸案後賴清德敗部復活？ 謝龍介：為了恐怖平衡有可能2019-08-01 09:08
逾5千柯粉轉柯黑狂丟柯周邊產品「酸爆」 北市府：尊重2019-08-01 21:37
郭台銘如果選總統 他預言後果有三：梟雄，笑話，罪人2019-08-01 13:51
柯文哲先看歷史！ 昔日台灣民眾黨下場是這樣2019-08-01 09:01
升中將七個月 楊基榮接掌陸軍六軍團2019-08-01 14:19
郭台銘幕僚談韓郭會前提：請韓國瑜說明與蔡衍明關係2019-08-01 12:31
為何甘願「被團結」？ 黃光芹五問張善政2019-08-01 08:22
柯文哲組黨後會不會選2020總統？ 網路投票一面倒2019-08-01 12:26
洪慈庸暫不跟進林昶佐退黨：繼續努力2019-08-01 15:16
籌組台灣民眾黨 柯文哲：台灣就是我們，我們就是民眾2019-08-01 10:35
林昶佐下午召開記者會 傳宣布退出時代力量2019-08-01 12:47
【即時短評】時代力量分崩離析 太陽花死去的一天2019-08-01 15:06
幕後／選總統天人交戰 柯文哲組黨先送柯家軍進國會2019-08-01 09:38
徐永明批韓國瑜不戒酒 孫大千：需要靠駡韓搏版面？2019-08-01 14:18
雲豹二代M2樣車戰測首曝光 台灣甲車血統正式註記2019-08-01 13:09
柯文哲組政黨：我對民進黨政府很有意見 沒有價值的政黨2019-08-01 10:47
為何取名「台灣民眾黨」？ 老天鵝一張圖戳中笑點2019-08-01 08:43
柯文哲組黨搶國會席次 不分區名單「她」被點名2019-08-01 09:05
柯文哲組黨 黃暐瀚：郭台銘選總統機率提高 柯90%不會選2019-08-01 10:26
中星軍演 由在台完成傘訓的星國突擊營擔綱參演2019-08-01 16:07
時力路線分歧爆跳船？ 洪慈庸：等待決策會結果2019-08-01 12:42
王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範2019-08-01 19:00
柯文哲組黨 陳芳明：他在創造天下大亂？2019-08-01 08:06
引蔣渭水生前之言 蔡總統臉書暗酸柯文哲2019-08-01 20:44
李佳芬家祖墳爆違規 雲縣：若無法補手續3個月內得遷葬2019-08-01 16:45
林昶佐退出時力 安定力量：認祖歸宗不如浪子回頭2019-08-01 18:03
「最強村姑」陳筱諭母親要報恩 已開始替柯文哲找黨員2019-08-01 20:06
影／若影響總統選情 洪慈庸批柯文哲對得起蔣渭水嗎2019-08-01 16:33
總統：台灣第2季經濟成長 勇奪亞洲4小龍之冠2019-08-01 10:24
蘇揆變成大韓黑？細數兩人8次過招…6次他先開砲2019-08-01 08:00
柯P組黨影響時力？ 黃國昌：組了政黨、就不只有柯文哲2019-08-01 14:45
退將：將領調動宛如走馬燈 破壞國軍人事制度2019-08-01 22:36
影╱柯組黨曝光批「太爛」 徐國勇：不可能成立當天才發現2019-08-01 14:56
影／林昶佐宣布退出時代力量 挺蔡英文連任2019-08-01 14:02
留言