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「濁水溪柯粉」響應柯文哲組黨 視需要設黨部

2019-08-01 23:57聯合報 記者鄭維真修瑞瑩李京昇李承穎／連線報導

雲林地區柯粉用柯P漫畫為柯文哲打造助選戰車，很吸睛。記者蔡維斌／翻攝
雲林地區柯粉用柯P漫畫為柯文哲打造助選戰車，很吸睛。記者蔡維斌／翻攝
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台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日將開創黨大會，雲林縣前立委王麗萍昨確定加入台灣民眾黨。自稱「最強村姑」的陳筱諭在3月中台南立委補選時，向白色力量靠攏，柯文哲還為她拍影片相挺，也被視為可能加入台灣民眾黨。

7月底柯文哲到雲林參拜廟宇，以王麗萍為首的親柯人士在雲林組成「濁水溪柯粉俱樂部」，王說，台灣30年來都被藍、綠壟斷，政治淪為兩黨惡鬥泥淖，柯是打破此局的代表，6日創黨大會，她和10多人會入黨，若柯有需要，也會回雲林成立地方黨部輔選。

陳筱諭母親報恩 開始幫柯拉「黨員」

退出民進黨，3月時角逐台南市第二選區立委補選落選的陳筱諭，目前人在國外，她母親、前台南市議員郭秀珠昨受訪說「孩子的事我不了解」，不過，郭表示，陳筱諭在立委補選時被民進黨欺負，最後是柯文哲錄影給女兒信心喊話，她得知柯組黨，昨天已開始替柯拉人入黨，以報恩心情挺柯。

陳筱諭年初曾到高雄參加柯文哲演講會，並告訴柯「如果當選立委，要加入白色力量」，後來柯在3月補選前夕拍影片替陳加油打氣，令陳相當感動。

去年議員選舉，曾任立委葉宜津助理的馬杰睿與柯文哲一起掛看板，後來落敗，也被視為與柯有合作可能。

嘉義市無黨籍議員凌子楚說，他認同柯文哲的理念，厭惡藍綠惡鬥，有意加入台灣民眾黨，但還是要看人員組成，若創黨人員還是跟藍綠政黨一樣，就沒有加入的意義。

柯文哲2020選舉台灣民眾黨陳筱諭王麗萍
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