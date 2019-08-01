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柯文哲組黨 黃文玲等彰化政治人物發傳單力挺

2019-08-01 19:20中央社 彰化1日電

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，以「柔性政黨」形式，吸納認同理念的第三勢力。由於時...
台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，以「柔性政黨」形式，吸納認同理念的第三勢力。由於時力支持者與柯文哲高度重疊，又陷入路線分歧，柯組黨勢必壓縮到時代力量的板塊。圖／聯合報資料照片
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台北市長柯文哲宣布成立台灣民眾黨，前彰化縣立委黃文玲、前彰化市長溫國銘等人今天在火車站發傳單聲援柯文哲；黃文玲說，他們都有意願加入新政黨。

台北市長柯文哲今天正式宣布籌組台灣民眾黨，柯文哲說，立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，「進軍國會是一個目標」，至於人選，坦言「根本沒有名單」，剛要找人而已，而台灣民眾黨預計在8月6日召開創黨大會。

前立委黃文玲、前彰化議員黃玉芬、前彰化市長溫國銘、葉滿盈以及彰化縣議員參選人陳適當等人，今天上午在彰化火車站聚集，發傳單表態支持柯文哲組黨，同時說想要加入柯文哲的新政黨。

黃文玲說，今天很單純的就是昨晚得知柯文哲有意組黨的消息，才會到火車站來表態支持，也呼籲大家一起來加入新政黨。

黃文玲表示，很多民眾跟她反映，政治不用只有藍綠二種選擇，柯市長本身政治能量驚人，如果能組黨參與立委選舉，立委人數有8到10位以上，就足以影響台灣國家政治經濟文化的發展。

至於被問到是否會代表台灣民眾黨參選立委，黃文玲說，大家今天就是純粹站出來支持柯文哲組新政黨，「還沒有想到選立委的問題，現在說這個都太早了」，包括她在內就只是站出來表態支持柯文哲成立新政黨。

而今天來到彰化火車站表態支持柯文哲成立新政黨的人中，黃文玲是前彰化縣長黃石城的女兒，曾擔任過台聯不分區立法委員，去年參選彰化縣長落選；溫國銘是前中國國民黨籍立委陳杰的弟弟，曾任彰化縣議員以及彰化市長；黃玉芬則是擔任過彰化縣議員，去年參選彰化市長落選。

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