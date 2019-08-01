柯文哲組黨藍批「唬爛仙」 時力酸叫好不叫座

2019-08-01 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



台北市長柯文哲上午舉行記者會說明將籌組「台灣民眾黨」，強調個人選不選不是重點，到底怎麼做台灣會更好才是要思考的事情，也說組黨的目標是「進軍國會」。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

國民黨批柯自己出來當幫主

台北市長柯文哲組黨，國民黨組發會主委李哲華指出，柯文哲是台灣最大的唬爛仙，柯文哲去年爭取台北市長連任時說過，台灣政黨政治是幫派政治，怎麼現在自己出來當幫主，柯文哲要組台灣民眾黨，訴求人民優先，柯的兩岸政策不是兩岸一家親嗎？應該叫兩岸一家親黨比較切合吧。

李哲華說，柯文哲說郭台銘選，他就不選，今年4月郭台銘在國民黨宣布參選總統時，柯文哲怎麼不表態支持郭台銘，跳出來說自己不選，現在證明柯文哲說的一切，都是唬爛，只是想在夾縫求生存，都是為了要鋪陳他參選總統的正當性，柯對總統選情的影響，民調結果已經告訴大家。

外界流傳柯文哲組黨，是為了讓郭台銘參選，李哲華表示，國民黨相信郭台銘會一本初衷，是個一諾千金的人。

親民黨組織部主任張碩文對柯組黨樂觀其成，他表示，只要不是為了政黨或個人利益，是為了人民的共同利益組黨都贊同。至於未來合作可能，要看觀察看看柯文哲到底要怎麼找回良心。

韓國瑜：尊重與祝福

【記者徐如宜／高雄報導】高雄市長韓國瑜今天表示，台北市長柯文哲組黨後，政治能量會比較大，他尊重祝福。

他說，柯文哲組黨在民主社會，都是非常正常的，既然組黨了，肩膀上的責任會更重大。在台灣的民主政黨非常多，柯文哲的政黨，是台灣民眾黨，政治能量會比較大，期待柯文哲告訴台灣人民追求的理想跟方向。

韓國瑜表示，郭台銘昨天回國，他嘗試聯絡，期待盡快拜訪。但目前還沒有聯絡上。

時力：人才難覓是隱憂

【記者林麗玉╱台北報導】台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，柯文哲幕僚表示，柯文哲要以柔性政黨形式，吸納認同理念的第三勢力。由於時代力量支持者與柯文哲高度重疊，又陷入路線分歧，柯組黨會壓縮到時代力量的板塊。

柯幕僚指出，台灣民眾黨黨員，不需百分之百認同柯，更不需要撤銷原黨籍，包括基進黨、甚至統促黨等，都可以加入。

時代力量立委徐永明說，柯文哲有個人魅力，恐怕是叫好不叫座，柯在兩次立委補選都失敗收場，能預見人才尋覓，組織籌建，將是柯組黨的最大隱憂。