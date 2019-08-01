選總統下月決定 柯組黨瞄準立院

2019-08-01 12:06 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



柯文哲1日正式宣布籌組台灣民眾黨，他說進軍國會是目標， 9月上旬決定是否選總統。(網路截圖) 分享 facebook

「進軍國會是目標， 9月上旬決定是否選總統。」柯文哲1日於北市府召開記者會，正式宣布籌組「台灣民眾黨」。他坦言，進軍立法院是一個目標，至於是否選總統，他說9月初就會做決定；柯文哲強調，他的中心思想不是台獨或九二共識，而是國家整體利益與人民福祉。

柯談創黨理念

柯文哲首先談創黨理念，他表示，不論選舉或執政，他秉持對的事情做，不對的事情不要做。2014年宣佈參選台北市長前，他到新港奉天宮參拜，在牆上寫下「找回良心」，時隔5年，今年參加大甲媽祖遶境，他在找回良心旁補上「莫忘初衷」。他強調，他的中心思想不是台獨或九二共識，是以國家整體利益、人民最大福祉為優先，讓人民過好生活。

「觀察台灣2000年以後的政治，發現最大的問題是文官制度的破壞，」柯文哲說，國民黨一黨專政時期至少經濟還不錯，當時有李國鼎、孫運璿等技術官僚，現在就深澳電廠事件來看，一個晚上台灣的電突然就夠用了。他談到，今年參訪日本火力發電廠，在外面沒聽到噪音、沒聞到味道、沒看到濃煙，讓他感嘆：不是煤炭乾不乾淨，是人乾不乾淨。

柯：藍綠之外的新選擇

柯文哲強調，他的普世價值就是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，也是他的台灣價值，「台灣從來不是法治國家」他說，法律經常是是參考用而不是遵守。他認為，清廉、勤政、愛民可以做得到，「藍綠之外，讓台灣有另一個選擇。」柯文哲說，希望台灣因為有我們變得更好。

談及是否與郭台銘合作、兩人是否已見面，柯文哲否認說兩人近期還沒見面。至於是否下個月宣布選總統，柯文哲說最後決定的時間點為9月上旬，目前還要視連署情況。

進軍立院為目標

至於未來是否將積極爭取立委選戰，他坦言，進軍立法機關是一個目標，不過未來世界變幻莫測，強調中心思想不改變，以國家整體利益與人民最大福祉為優先。至於不分區的立委名單人選，柯文哲說，現在正要開始找人，沒有預設立場，因為民意如流水，名單隨時都在變。

同時柯文哲也表示，許多時候因為價值問題讓科學無法實現，「深澳電廠讓我對民進黨政府很有意見，」他批評，這是一個沒有價值的政黨。針對組黨消息外洩，柯文哲再砲轟：政府紀律太爛。北市府副發言人黃瀞瑩會後後受訪時被問到是否入黨，她說黨還在規畫，不急著現在決定，還需要充分討論，但樂觀其成。

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