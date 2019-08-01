親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲確定組黨
總統大選觀測站
特勤私菸案延燒
藍營初選韓勝出
政治
軍事
綜合

蓋達「太子」斃命？ 美國：賓拉登之子已死

震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

選總統下月決定 柯組黨瞄準立院

2019-08-01 12:06台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

柯文哲1日正式宣布籌組台灣民眾黨，他說進軍國會是目標， 9月上旬決定是否選總統。...
柯文哲1日正式宣布籌組台灣民眾黨，他說進軍國會是目標， 9月上旬決定是否選總統。(網路截圖)
分享

「進軍國會是目標， 9月上旬決定是否選總統。」柯文哲1日於北市府召開記者會，正式宣布籌組「台灣民眾黨」。他坦言，進軍立法院是一個目標，至於是否選總統，他說9月初就會做決定；柯文哲強調，他的中心思想不是台獨或九二共識，而是國家整體利益與人民福祉。

柯談創黨理念

柯文哲首先談創黨理念，他表示，不論選舉或執政，他秉持對的事情做，不對的事情不要做。2014年宣佈參選台北市長前，他到新港奉天宮參拜，在牆上寫下「找回良心」，時隔5年，今年參加大甲媽祖遶境，他在找回良心旁補上「莫忘初衷」。他強調，他的中心思想不是台獨或九二共識，是以國家整體利益、人民最大福祉為優先，讓人民過好生活。

「觀察台灣2000年以後的政治，發現最大的問題是文官制度的破壞，」柯文哲說，國民黨一黨專政時期至少經濟還不錯，當時有李國鼎、孫運璿等技術官僚，現在就深澳電廠事件來看，一個晚上台灣的電突然就夠用了。他談到，今年參訪日本火力發電廠，在外面沒聽到噪音、沒聞到味道、沒看到濃煙，讓他感嘆：不是煤炭乾不乾淨，是人乾不乾淨。

柯：藍綠之外的新選擇

柯文哲強調，他的普世價值就是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，也是他的台灣價值，「台灣從來不是法治國家」他說，法律經常是是參考用而不是遵守。他認為，清廉、勤政、愛民可以做得到，「藍綠之外，讓台灣有另一個選擇。」柯文哲說，希望台灣因為有我們變得更好。

談及是否與郭台銘合作、兩人是否已見面，柯文哲否認說兩人近期還沒見面。至於是否下個月宣布選總統，柯文哲說最後決定的時間點為9月上旬，目前還要視連署情況。

進軍立院為目標

至於未來是否將積極爭取立委選戰，他坦言，進軍立法機關是一個目標，不過未來世界變幻莫測，強調中心思想不改變，以國家整體利益與人民最大福祉為優先。至於不分區的立委名單人選，柯文哲說，現在正要開始找人，沒有預設立場，因為民意如流水，名單隨時都在變。

同時柯文哲也表示，許多時候因為價值問題讓科學無法實現，「深澳電廠讓我對民進黨政府很有意見，」他批評，這是一個沒有價值的政黨。針對組黨消息外洩，柯文哲再砲轟：政府紀律太爛。北市府副發言人黃瀞瑩會後後受訪時被問到是否入黨，她說黨還在規畫，不急著現在決定，還需要充分討論，但樂觀其成。

【更多精采內容，詳見

柯文哲2020選舉
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

柯文哲若參選2020總統 北市府誰接班成話題

2019-08-01 13:22

柯文哲組政黨：我對民進黨政府很有意見 沒有價值的政黨

2019-08-01 10:47

【即時短評】柯文哲組黨 累積向藍綠叫牌的政治資本

2019-08-01 13:10

陳芳明：柯文哲組黨 從怨恨小英出發

2019-08-01 13:08

柯文哲組新政黨 蔡英文：相信選民自有判斷

2019-08-01 12:56

柯文哲在北市府舉辦組黨記者會 綠議員：市府淪政黨總部？

2019-08-01 12:54

柯文哲來聯繫？ 王金平頓3秒說「還沒有」

2019-08-01 12:50

柯文哲組黨讓郭台銘選總統？ 朱立倫：郭不會脫黨

2019-08-01 12:49

柯文哲組黨 王世堅送8字「 財神跟班仰郭鼻息」

2019-08-01 12:44

柯文哲組黨要讓郭選總統？ 幕僚：外界揣測

2019-08-01 12:37

柯組黨選蔣渭水生日 杜紫宸：現在還流行投胎轉世？

2019-08-01 12:33

柯文哲組黨後會不會選2020總統？ 網路投票一面倒

2019-08-01 12:26

柯文哲新政黨點名不分區立委 賴香伶：沒有想過

2019-08-01 12:19

影／韓國瑜談柯文哲組黨 表示尊重與祝福

2019-08-01 12:18

轟柯文哲「往臉上貼金」 蔣渭水後代：喚醒人的良知

2019-08-01 12:07

柯文哲組黨 高嘉瑜：我不加入，柯還是會挺我

2019-08-01 12:02

【重磅快評】柯文哲推倒藍綠高牆，重新構築白色高牆？

2019-08-01 11:53

柯文哲暗酸韓國瑜 當選沒幾個月就跑去選總統

2019-08-01 11:34

管碧玲：台灣民眾黨被消費的反彈 柯應謙虛以對

2019-08-01 11:27

韓國瑜選總統、柯文哲組黨 林右昌：一心沒辦法二用

2019-08-01 11:25

影／柯文哲組黨 韓國瑜：政治能量大，尊重與祝福

2019-08-01 11:24

許智傑：柯文哲結合郭王黃 搞不好會宇宙大爆炸

2019-08-01 11:09

柯文哲組黨推「學姊」當不分區？ 黃瀞瑩笑回：黨費多少

2019-08-01 11:02

組黨的目標？ 柯文哲直言：進軍國會

2019-08-01 10:58

組黨消息內政部外流？ 柯文哲怒：國家政府紀律太爛了

2019-08-01 10:54

郭董「題目」曝光 柯文哲：擁龐大資產如何秉公執政？

2019-08-01 10:53

蔣渭水後代轟「往臉上貼金」 柯文哲：台灣民眾黨非蔣獨有

2019-08-01 10:44

籌組台灣民眾黨 柯文哲：台灣就是我們，我們就是民眾

2019-08-01 10:35

柯文哲組黨 黃暐瀚：郭台銘選總統機率提高 柯90%不會選

2019-08-01 10:26

影／柯文哲組黨影響藍營選情？ 侯友宜：現在是一場混亂

2019-08-01 10:20

柯文哲組黨就沒仙味？ 胡幼偉：政壇只有柯主席、不再有柯P

2019-08-01 10:09

酸藍批綠組黨誰怕誰 柯文哲獨怕這3個女人

2019-08-01 10:00

幕後／選總統天人交戰 柯文哲組黨先送柯家軍進國會

2019-08-01 09:38

柯文哲今宣布組黨 無黨籍台中議員：昨晚有接到電話拜託

2019-08-01 09:36

王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！

2019-08-01 09:34

柯文哲十點「組黨記者會」超重視 現場要求設講台

2019-08-01 09:33

柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點

2019-08-01 09:24

柯文哲組黨 台師大教授：郭台銘舉足輕重

2019-08-01 09:07

柯文哲組黨搶國會席次 不分區名單「她」被點名

2019-08-01 09:05
看更多

熱門文章

柯文哲組「台灣民眾黨」 8月6日生日當天成立

2019-07-31 19:42

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

2019-07-31 16:16

柯文哲要組台灣民眾黨 郭台銘陣營回應了

2019-07-31 21:43

柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點

2019-08-01 09:24

新兵談伙食「我能活到退伍？」 他掉31公斤媽問：你是誰？

2019-07-31 17:22

獨／私菸案爆深喉嚨 調查局新店站遭排除勤務

2019-08-01 06:55

郭台銘回來了！王鴻薇發起這項網路投票 竟惹怒郭粉

2019-07-31 16:34

柯組台灣民眾黨往臉上貼金？ 蔣渭水後人：他哪裡像？

2019-07-31 22:56

共軍2萬多噸巨艦擦撞我貨輪挾往廈門 海巡百噸艇截回

2019-08-01 11:51

郭台銘返國！專機抵松山機場後直接驅車返家

2019-07-31 15:36

王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！

2019-08-01 09:34

柯文哲組黨震撼彈 王鴻薇評估：至少8席不分區立委實力

2019-07-31 20:38

柯文哲先看歷史！ 昔日台灣民眾黨下場是這樣

2019-08-01 09:01

柯文哲組黨 他認為柯文哲選總統機率變低了

2019-07-31 21:10

西螺祖墳遭爆違法 李佳芬叔叔：要選舉連死人都有事

2019-08-01 10:56

私菸案後賴清德敗部復活？ 謝龍介：為了恐怖平衡有可能

2019-08-01 09:08

厲害啦！黃昭順這則貼文 連蔡英文、蘇貞昌都留言肯定

2019-07-31 15:40

籌組台灣民眾黨 柯文哲：台灣就是我們，我們就是民眾

2019-08-01 10:35

幕僚：柯文哲組黨拚10席立委 可能與郭台銘合作

2019-07-31 21:05

幕後／選總統天人交戰 柯文哲組黨先送柯家軍進國會

2019-08-01 09:38

為何甘願「被團結」？ 黃光芹五問張善政

2019-08-01 08:22

柯文哲組黨搶國會席次 不分區名單「她」被點名

2019-08-01 09:05

林昶佐宣布時力退黨 以無黨籍參選

2019-08-01 13:12

柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

2019-07-31 21:27

為何取名「台灣民眾黨」？ 老天鵝一張圖戳中笑點

2019-08-01 08:43

林昶佐下午召開記者會 傳宣布退出時代力量

2019-08-01 12:47

柯文哲組政黨：我對民進黨政府很有意見 沒有價值的政黨

2019-08-01 10:47

柯文哲籌組「台灣民眾黨」國民黨：意料中事

2019-07-31 20:55

柯文哲組黨 黃暐瀚：郭台銘選總統機率提高 柯90%不會選

2019-08-01 10:26

臉書遭韓粉湧入灌爆 侯友宜：不委屈 我非常開心

2019-07-31 16:31

柯文哲組黨 陳芳明：他在創造天下大亂？

2019-08-01 08:06

時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

2019-07-31 20:31

伴侶劈腿後 黃捷：對我的好奇心不應導向同志被汙名化

2019-07-31 16:25

六軍團指揮官黃金財 接任憲兵指揮官

2019-07-31 19:31

高潞．以用遭停權 黃國昌臉書發文：致上最深歉意

2019-07-31 23:50

蔡正元：韓自知非天縱英明像劉邦 扁、馬只是項羽之流

2019-07-31 15:27

時力立委林昶佐、洪慈庸選區 民進黨將不提名

2019-07-31 16:06

柯文哲將組台灣民眾黨 游淑慧：是否暗諭「台銘黨」？

2019-07-31 21:14

堅信郭台銘不會脫黨 國民黨：2020三足鼎立態勢成形

2019-07-31 22:52

【重磅快評】納稅錢如此揮霍 綠朝真是滿地好康可撿？

2019-07-31 18:07
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top