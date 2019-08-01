柯文哲組黨後會不會選2020總統？ 網路投票一面倒

2019-08-01 12:26 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲上午舉行記者會說明將籌組「台灣民眾黨」，他表示台灣在藍綠以外要有另一個選擇機會。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今正式宣布組「台灣民眾黨」，被外界解讀是參選2020總統的起手式，但據了解，柯對是否選總統陷入「天人交戰」，最大的「阻因」是目前勝算不高，及帶職參選可能引起的負面觀感。有臉書粉專所作的網路投票，近8成網友一面倒，認為柯會參選總統。

粉專「不禮貌鄉民團」在臉書舉辦票選活動，題目是：柯文哲組成「台灣民眾黨」，你認為他接下來是否會挑戰總統大位？目前已有2.2萬萬名網友參與投票，77%網友認為柯會參戰、23%則認為不會參戰。

不過根據知情人士表示，柯現階段組黨的首要目的，是先豎立鮮明的「柯文哲旗幟」，進而號召、組成「柯家軍」，力拚明年的立委大選，若能一舉拿下10席國會席次，將成為具有關鍵影響力的第三勢力政黨。而資深媒體人黃暐瀚今早也在他的電台節目指出，柯文哲90%不會選總統，郭台銘選總統機率提高。

網友對此則回應：「本人私心希望會，但這次先挺蔡」、「他已經很明白的告訴你他要選2020了」、「這非常明顯啊，組黨就是為了當選總統以後，法案要有人推，不然他能做什麼事？KMT、DPP杯葛他，他就葛屁了啊」、「原本很支持他 但現在覺得無言」。

也有網友認為，「他的目標其實蠻明顯的，2024角逐大位，在那之前花4年培養自家人進軍立院，不然就算到時當選總統也是朝小野大，而且會做得比阿扁還困難，有名無權」、「我覺得組黨反而說明他志在2024欸」、「柯這段時間用心良苦做了這麼多佈局，如果你還覺得他沒有要選總統，真的是白費了他的苦心」、「如果他這次全力支持蔡，這幾年好好做好事，他2024會上的機率不小」、「2024選我沒意見，明年麻煩好好當市長」。