親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲確定組黨
總統大選觀測站
特勤私菸案延燒
藍營初選韓勝出
政治
軍事
綜合

震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

柯文哲組黨後會不會選2020總統？ 網路投票一面倒

2019-08-01 12:26聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲上午舉行記者會說明將籌組「台灣民眾黨」，他表示台灣在藍綠以外要有另...
台北市長柯文哲上午舉行記者會說明將籌組「台灣民眾黨」，他表示台灣在藍綠以外要有另一個選擇機會。記者王騰毅／攝影
分享

台北市長柯文哲今正式宣布組「台灣民眾黨」，被外界解讀是參選2020總統的起手式，但據了解，柯對是否選總統陷入「天人交戰」，最大的「阻因」是目前勝算不高，及帶職參選可能引起的負面觀感。有臉書粉專所作的網路投票，近8成網友一面倒，認為柯會參選總統。

粉專「不禮貌鄉民團」在臉書舉辦票選活動，題目是：柯文哲組成「台灣民眾黨」，你認為他接下來是否會挑戰總統大位？目前已有2.2萬萬名網友參與投票，77%網友認為柯會參戰、23%則認為不會參戰。

不過根據知情人士表示，柯現階段組黨的首要目的，是先豎立鮮明的「柯文哲旗幟」，進而號召、組成「柯家軍」，力拚明年的立委大選，若能一舉拿下10席國會席次，將成為具有關鍵影響力的第三勢力政黨。而資深媒體人黃暐瀚今早也在他的電台節目指出，柯文哲90%不會選總統，郭台銘選總統機率提高。

網友對此則回應：「本人私心希望會，但這次先挺蔡」、「他已經很明白的告訴你他要選2020了」、「這非常明顯啊，組黨就是為了當選總統以後，法案要有人推，不然他能做什麼事？KMT、DPP杯葛他，他就葛屁了啊」、「原本很支持他 但現在覺得無言」。

也有網友認為，「他的目標其實蠻明顯的，2024角逐大位，在那之前花4年培養自家人進軍立院，不然就算到時當選總統也是朝小野大，而且會做得比阿扁還困難，有名無權」、「我覺得組黨反而說明他志在2024欸」、「柯這段時間用心良苦做了這麼多佈局，如果你還覺得他沒有要選總統，真的是白費了他的苦心」、「如果他這次全力支持蔡，這幾年好好做好事，他2024會上的機率不小」、「2024選我沒意見，明年麻煩好好當市長」。

柯文哲2020選舉郭台銘蔡英文
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

柯文哲若參選2020總統 北市府誰接班成話題

2019-08-01 13:22

柯文哲組政黨：我對民進黨政府很有意見 沒有價值的政黨

2019-08-01 10:47

【即時短評】柯文哲組黨 累積向藍綠叫牌的政治資本

2019-08-01 13:10

陳芳明：柯文哲組黨 從怨恨小英出發

2019-08-01 13:08

柯文哲組新政黨 蔡英文：相信選民自有判斷

2019-08-01 12:56

柯文哲在北市府舉辦組黨記者會 綠議員：市府淪政黨總部？

2019-08-01 12:54

柯文哲來聯繫？ 王金平頓3秒說「還沒有」

2019-08-01 12:50

柯文哲組黨讓郭台銘選總統？ 朱立倫：郭不會脫黨

2019-08-01 12:49

柯文哲組黨 王世堅送8字「 財神跟班仰郭鼻息」

2019-08-01 12:44

柯文哲組黨要讓郭選總統？ 幕僚：外界揣測

2019-08-01 12:37

柯組黨選蔣渭水生日 杜紫宸：現在還流行投胎轉世？

2019-08-01 12:33

柯文哲新政黨點名不分區立委 賴香伶：沒有想過

2019-08-01 12:19

影／韓國瑜談柯文哲組黨 表示尊重與祝福

2019-08-01 12:18

轟柯文哲「往臉上貼金」 蔣渭水後代：喚醒人的良知

2019-08-01 12:07

選總統下月決定 柯組黨瞄準立院

2019-08-01 12:06

柯文哲組黨 高嘉瑜：我不加入，柯還是會挺我

2019-08-01 12:02

【重磅快評】柯文哲推倒藍綠高牆，重新構築白色高牆？

2019-08-01 11:53

柯文哲暗酸韓國瑜 當選沒幾個月就跑去選總統

2019-08-01 11:34

管碧玲：台灣民眾黨被消費的反彈 柯應謙虛以對

2019-08-01 11:27

韓國瑜選總統、柯文哲組黨 林右昌：一心沒辦法二用

2019-08-01 11:25

影／柯文哲組黨 韓國瑜：政治能量大，尊重與祝福

2019-08-01 11:24

許智傑：柯文哲結合郭王黃 搞不好會宇宙大爆炸

2019-08-01 11:09

柯文哲組黨推「學姊」當不分區？ 黃瀞瑩笑回：黨費多少

2019-08-01 11:02

組黨的目標？ 柯文哲直言：進軍國會

2019-08-01 10:58

組黨消息內政部外流？ 柯文哲怒：國家政府紀律太爛了

2019-08-01 10:54

郭董「題目」曝光 柯文哲：擁龐大資產如何秉公執政？

2019-08-01 10:53

蔣渭水後代轟「往臉上貼金」 柯文哲：台灣民眾黨非蔣獨有

2019-08-01 10:44

籌組台灣民眾黨 柯文哲：台灣就是我們，我們就是民眾

2019-08-01 10:35

柯文哲組黨 黃暐瀚：郭台銘選總統機率提高 柯90%不會選

2019-08-01 10:26

影／柯文哲組黨影響藍營選情？ 侯友宜：現在是一場混亂

2019-08-01 10:20

柯文哲組黨就沒仙味？ 胡幼偉：政壇只有柯主席、不再有柯P

2019-08-01 10:09

酸藍批綠組黨誰怕誰 柯文哲獨怕這3個女人

2019-08-01 10:00

幕後／選總統天人交戰 柯文哲組黨先送柯家軍進國會

2019-08-01 09:38

柯文哲今宣布組黨 無黨籍台中議員：昨晚有接到電話拜託

2019-08-01 09:36

王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！

2019-08-01 09:34

柯文哲十點「組黨記者會」超重視 現場要求設講台

2019-08-01 09:33

柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點

2019-08-01 09:24

柯文哲組黨 台師大教授：郭台銘舉足輕重

2019-08-01 09:07

柯文哲組黨搶國會席次 不分區名單「她」被點名

2019-08-01 09:05
看更多

熱門文章

柯文哲組「台灣民眾黨」 8月6日生日當天成立

2019-07-31 19:42

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

2019-07-31 16:16

柯文哲要組台灣民眾黨 郭台銘陣營回應了

2019-07-31 21:43

柯文哲震撼彈！她指黃國昌若投向柯 蔡選舉將接近終點

2019-08-01 09:24

新兵談伙食「我能活到退伍？」 他掉31公斤媽問：你是誰？

2019-07-31 17:22

獨／私菸案爆深喉嚨 調查局新店站遭排除勤務

2019-08-01 06:55

郭台銘回來了！王鴻薇發起這項網路投票 竟惹怒郭粉

2019-07-31 16:34

柯組台灣民眾黨往臉上貼金？ 蔣渭水後人：他哪裡像？

2019-07-31 22:56

共軍2萬多噸巨艦擦撞我貨輪挾往廈門 海巡百噸艇截回

2019-08-01 11:51

郭台銘返國！專機抵松山機場後直接驅車返家

2019-07-31 15:36

王世堅曾斷言「柯文哲組黨」 網友驚：時空旅人是你！

2019-08-01 09:34

柯文哲組黨震撼彈 王鴻薇評估：至少8席不分區立委實力

2019-07-31 20:38

柯文哲先看歷史！ 昔日台灣民眾黨下場是這樣

2019-08-01 09:01

柯文哲組黨 他認為柯文哲選總統機率變低了

2019-07-31 21:10

西螺祖墳遭爆違法 李佳芬叔叔：要選舉連死人都有事

2019-08-01 10:56

私菸案後賴清德敗部復活？ 謝龍介：為了恐怖平衡有可能

2019-08-01 09:08

厲害啦！黃昭順這則貼文 連蔡英文、蘇貞昌都留言肯定

2019-07-31 15:40

籌組台灣民眾黨 柯文哲：台灣就是我們，我們就是民眾

2019-08-01 10:35

幕僚：柯文哲組黨拚10席立委 可能與郭台銘合作

2019-07-31 21:05

幕後／選總統天人交戰 柯文哲組黨先送柯家軍進國會

2019-08-01 09:38

為何甘願「被團結」？ 黃光芹五問張善政

2019-08-01 08:22

柯文哲組黨搶國會席次 不分區名單「她」被點名

2019-08-01 09:05

林昶佐宣布時力退黨 以無黨籍參選

2019-08-01 13:12

柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

2019-07-31 21:27

為何取名「台灣民眾黨」？ 老天鵝一張圖戳中笑點

2019-08-01 08:43

林昶佐下午召開記者會 傳宣布退出時代力量

2019-08-01 12:47

柯文哲組政黨：我對民進黨政府很有意見 沒有價值的政黨

2019-08-01 10:47

柯文哲籌組「台灣民眾黨」國民黨：意料中事

2019-07-31 20:55

柯文哲組黨 黃暐瀚：郭台銘選總統機率提高 柯90%不會選

2019-08-01 10:26

臉書遭韓粉湧入灌爆 侯友宜：不委屈 我非常開心

2019-07-31 16:31

柯文哲組黨 陳芳明：他在創造天下大亂？

2019-08-01 08:06

時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

2019-07-31 20:31

伴侶劈腿後 黃捷：對我的好奇心不應導向同志被汙名化

2019-07-31 16:25

六軍團指揮官黃金財 接任憲兵指揮官

2019-07-31 19:31

高潞．以用遭停權 黃國昌臉書發文：致上最深歉意

2019-07-31 23:50

蔡正元：韓自知非天縱英明像劉邦 扁、馬只是項羽之流

2019-07-31 15:27

時力立委林昶佐、洪慈庸選區 民進黨將不提名

2019-07-31 16:06

柯文哲將組台灣民眾黨 游淑慧：是否暗諭「台銘黨」？

2019-07-31 21:14

堅信郭台銘不會脫黨 國民黨：2020三足鼎立態勢成形

2019-07-31 22:52

【重磅快評】納稅錢如此揮霍 綠朝真是滿地好康可撿？

2019-07-31 18:07
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top