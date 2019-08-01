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新聞眼／柯文哲組政黨 是原子彈或氫彈？

2019-08-01 00:06聯合報 記者 邱瓊玉

台北市長柯文哲籌組政黨，震撼政壇。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲籌組政黨，震撼政壇。圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨震撼政壇，這狠招「進可攻、退可守」，若支持者改挺台灣民眾黨推出的不分區立委，屆時就可以在國會打造第三勢力；而政黨募款及補助款，加上遍地開花的立委競選總部，將可補足柯文哲「缺人、缺錢、缺組織」的三大缺點，究竟這就是柯的「原子彈」，還是後續還有「氫彈」，就看跟郭台銘怎麼喬。

沒有加入任何政黨的柯文哲，缺乏政黨奧援、基層組織，一直是柯文哲的弱點。尤其是一向擅長空戰的柯文哲，網路聲量、支持度一直都很高，但怎麼樣才可以把空軍轉化成陸軍打仗，是柯文哲從去年九合一選舉期間就一直在嘗試的事情。

如今籌組政黨，不僅可以進軍國會，拚十席不分區立委，也不排除和郭台銘合作的可能性。根據柯營內部規畫，如果柯文哲最後決定選總統，台灣民眾黨絕對是輔選利器；如最後是郭台銘參選，郭、柯合作，郭台銘拚總統，柯文哲則是改拚國會席次，擴大政壇影響力。

柯文哲一直自詡為白色力量，無黨無派、非藍非綠正是柯文哲的特色之一，為了避免組黨而有被「染色」，柯文哲黨名取作「台灣民眾黨」，就是營造自己是蔣渭水繼承人的形象，搶攻中間選民。

此外，過去對於藍綠幫派化相當反感的柯文哲，為了避免重蹈覆轍，因此有意籌組的是「柔性政黨」，只要是認同柯文哲理念的民眾都可以加入。此舉也是為了試水溫，看看台灣到底有多少討厭藍綠的選民，也區別自己「垃圾不分藍綠」的不同。

現在要組黨了，也代表柯文哲之前對選舉表現得雲淡風輕，顯然是鴨子划水，刻意鬆懈藍綠陣營心防，曾經說出「天亮、下雨、出兵」選舉策略的柯文哲，組黨是否代表天亮了，還是他口中還在製造的原子彈，局勢已經逐漸明朗。

柯文哲
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