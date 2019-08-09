自由行限縮衝擊陸航 山東航空取消台中、花蓮航班

山東、花蓮直航包機中斷三年後今年七月六日復航，未料開航不到兩個月，即因大陸限縮陸客來台，八月廿四日起取消航班。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大陸限縮陸客來台，全面禁止自由行外，團客配額也限制，導致山東航空七月四日和六日分別開航的台中—青島航線、花蓮—濟南航線，開航不到兩個月就因「航班計畫調整」，八月廿四日起取消航班；七月才首開高雄—寧波航線的春秋航空恐怕也不樂觀，航空界擔心這些調整是兩岸航班消減的警訊。

中國東方航空直言「航班一定是會影響」，但仍要觀察航班狀況，後續會取消或調整班次，最終確定版還沒出來。

航空界擔心山東航空取消台中、花蓮航班，是兩岸航班消減的警訊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

花蓮縣府表示，昨日才收到停航訊息，對此深表遺憾，呼籲有智慧的領導人「政治歸政治、觀光歸觀光」。花蓮觀光業者指出，包機八、九成是陸客團搭乘，將全額退票或協助簽轉。中市府觀旅局暫不回應。高雄市觀光局長潘恒旭說，陸客開放與否，掌握在大陸手裡，高雄市還會開發日本、星馬、港澳等觀光客。

過去每逢台灣選舉大陸都會限縮陸客來台，但陸籍航空不曾因此取消航班，這回有航班出現「異動」，格外引發關注。

航空界人士分析，山東航空是定期包機，自由行旅客占比高，這波停飛是因自由行斷炊，與其飛一趟賠一趟，不如停掉。這次團客、自由行受限，陸台航空公司兩岸航班都受直接衝擊，山東航空恐只是開端，陸籍航空接續減班、縮小機型都有可能，雖較不像是陸方下令取消，但也算是政治犧牲品。

春秋航空七月四日起才開闢高雄—寧波航線，每周兩班次。春秋航空台灣首席代表張君杰昨表示，這是條標準旅遊航線，現在官方已限制陸客來台，他直言，「畢竟我們也是一家企業，沒有客人，要怎麼飛下去」。恐也將視銷售狀況作調整，「並不樂觀」。

廈門航空台灣區總經理鄭松漳表示，目前沒接到任何消息。中國國際航空台灣區總經理胡建也表示，目前沒有調整計畫。中國南方航空客務部經理蘭虹則說，目前還沒收到公司調整計畫，載客量現在看起來也還好。

交通部民航局強調，山東航空目前是「取消航班」不是「停航」；依據山東航空公告八月廿四日至十月廿六日取消航班，必須一班班向各航空站申報，十月廿七日冬季班表開始後若確定要停掉航線，則要在八月廿七日前向民航局提出申請。