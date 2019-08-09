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旅遊業者錯愕：心裡有譜 但沒想到這麼快

2019-08-09 00:44聯合報 記者王思慧蔡孟妤余采瀅／連線報導

花蓮觀光業者接獲山東航空公告，取消包機航班。記者王思慧／翻攝
花蓮觀光業者接獲山東航空公告，取消包機航班。記者王思慧／翻攝
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大陸大舉限縮陸客來台，自由行、團客都受限，山東航空七月初才復航的濟南到花蓮航線、青島到台中航線，不到兩個月都以「航班計畫調整」為理由，取消航班，連七月才首開寧波直飛高雄航線的春秋航空也不樂觀。花蓮縣府深表遺憾；目前山東航空雖然調整夏秋航班停飛，但上月廿六日已向大陸申請冬春航班，期待兩岸關係緩和後，冬春航班能接軌飛航濟南到花蓮航線。

山東航空濟南到花蓮航線曾於二○一三年二月至二○一六年三月飛航三年多，後來兩岸政治環境改變、遊客數減少停班，上月六日復航；青島到台中則是上月四日復航。

昨天山東航空公告，自八月廿二日到十月廿六日，夏秋航班「計畫性調整」停航，青島到台中於八月廿二日暫停、濟南到花蓮自廿四日起暫停。

高雄市觀光局長潘恒旭說，高雄市會開發其他地區觀光客源；台中市觀旅局暫不回應。

花蓮縣旅行商業同業公會理事長吳永昌表示，在包機一百七十四個座位中，八、九成陸客，剩下是台灣旅客；在大陸禁止自由行來台時「心裡就有譜了」，沒想到這麼快，很錯愕，現在協調全額退票，簽轉其他航班，目前損失難以估計。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，停航無疑是雪上加霜，短期先靠觀光局補助，長期最根本還是兩岸政策氛圍要好，畢竟陸客曾一年來台四百多萬人次，占有一定比率，希望政府能再多溝通。

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