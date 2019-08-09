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陸客限縮 衝擊發酵

2019-08-09 02:10經濟日報 記者 楊文琪

陸客自由行於8月1日起暫停發證後，山東航空昨日開出第一槍，取消花蓮－濟南、台中－青島兩條包機航線，由於自由行陸客要到11月1日起才會沒有旅客，團客也於9月1日開始縮減，後續效應將會逐漸擴大，首當其衝的將是我航空業，尤其華航、長榮上半年各歷經一次罷工行動，營收已受影響，再面對陸客縮減的衝擊，今年的冬天恐怕會更寒冷。

據指出，目前除了北美航線是兩大航的黃金航線外，日本、兩岸、韓國、港澳，則是亞州區域航線極重要的金雞母，儘管兩岸的營收占比在一至兩成，但兩岸航線屬於「特殊航線」，僅兩岸業者可以營運，競爭性不如日、韓、港、澳線激烈，一旦縮減航班，將直接衝擊我航空公司的營收。

尤其陸客來台旅遊，受惠的不單單是航空業，包括免稅店、旅行社、飯店、餐飲、遊覽車、各式賣店，以及計程車、夜市攤販等，都可雨露均霑，冬季若是來台陸客一下子驟減，對各相關業者的生計影響可想而知。

反觀陸籍航空，其主要營收都是來自大陸自己的內地航線，有的航空公司內地航線營收比高達八成。

兩岸航線營收僅占其總營收的1%至3%而已，所以即使取消航班，對其影響也是極其微小，因此，這次山東航空突然取消兩條包機航線，可解讀為配合大陸官方限縮來台旅遊政策的意味相當濃厚。

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