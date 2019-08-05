楊鎮浯：小三通是金門經濟命脈 停航查無此事

2019-08-05 20:09 中央社 金門縣5日電



外傳9月1日起小三通停航，金門縣長楊鎮浯表示，經過向中國大陸多方查詢並無這項訊息；他表示，小三通是金門的經濟命脈，小三通進一步發展，才是兩岸之福。

繼中國停發自由行個人簽證與限縮團客配額後，今天再傳出9月1日將停止陸客透過小三通來台；楊鎮浯下午受訪時表示，得知這個消息後，立刻指示觀光處向大陸相關單位求證，結果並無這項訊息，研判應屬誤解或誤傳。

楊鎮浯表示，目前很多訊息都不是中國大陸官方正式公告，可能是因暫停自由行城市試點，造成多方曲解或誤傳，容易引起過度反應。

小三通自2001年開通，楊鎮浯說，這是得之不易的成果，已成為兩岸人民重要交流與往返的管道，也是兩岸交流的重要起點與里程碑；即便在兩岸關係嚴峻、低迷時，小三通依舊存在，它的重要性已不容小覷。他認為，不但不應影響小三通，如何讓小三通進一步發展，才是兩岸之福。

楊鎮浯表示，小三通已是金門的經濟命脈，讓金門發揮獨特的區位優勢，請民眾放心，只要是攸關金門的整體利益，他絕對極力爭取，讓小三通應通盡通，以及未來的「大小四通」，楊鎮浯都將全力以赴。

針對8月1起暫停47個自由行城市試點，楊鎮浯說，，縣府已積極向大陸相關單位反映，希望大、小三通自由行城市試點能有所區隔，才能將金門觀光與產業的衝擊降到最低。

此外，金門縣副縣長黃怡凱率隊到晉江參加金廈通水一週年活動，明後天還將舉行金廈民生議題交流座談，以及福建與金門電力聯網研討會，縣府會不斷向陸方省級、市級相關單位反映，希望協助金門解決難題。