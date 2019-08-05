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藍委批政府灑錢救觀光「煙火策略方向錯」

2019-08-05 14:22聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

國民黨團舉情「中央請客 人民買單 觀光補助空心『蔡』」記者會。 圖／國民黨團提供
國民黨團舉情「中央請客 人民買單 觀光補助空心『蔡』」記者會。 圖／國民黨團提供
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觀光局灑錢救觀光，國民黨立法院黨團與旅遊業者舉行記者會說，政府放煙火式的因應策略，完全搞錯方向，這幾年不只陸客來台大幅減少，政府撒36億救觀光，執行手續繁複，問題多，業者未實際獲益，希望政府不要只有噴口水，搞網紅，拿出具體因應對策，協助業者度過旅遊寒冬。

國民黨團總召曾銘宗表示，政府撒36億元救觀光，完全搞錯方向，政府要做的應是提出可行的觀光發展方案，而非放煙火式的因應策略。國旅補助方案申請補助手續，極為繁複，存有諸多問題，業者並未實際獲益，已引發相關業者反彈抱怨。

曾銘宗指出，民國108年7月全台待售旅館，高達204間，全台旅館、民宿家數及房間數分別高達1萬3546家及24萬6195間，創歷史新高。

相對陸客來台人數大幅減至167萬7009人（104年達最高計418萬人次，逐年遞減），旅館、遊覽車及餐廳等相關觀光業者，業務將面臨重大衝擊。

台東觀光協會常務理事鄭越才表示，陸客限縮來台旅遊的這幾年，台東縣的觀光業是重災區。以知本溫泉區為例，從一天200多輛遊覽車，突然只剩10幾輛，住宿率猛然下滑程度可想而知。

鄭越才說，台東縣的觀光業者昐望政府伸手大力支援，以減免税收及水、電優惠、補助地方政府減免屬地方税的房屋稅、地價稅，屬國營事業的水費電費採優惠計價方式減免，年度營業所得稅增列觀光業特别扣除額，或降低税率、降低溫泉水費等方式，實質照顧業者。

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