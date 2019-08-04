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陸禁來台自由行 日媒趁勢大推：去台灣的好時機

2019-08-04 17:02聯合新聞網 綜合報導

圖為士林夜市。 聯合報系資料照片／記者陳再興攝影
圖為士林夜市。 聯合報系資料照片／記者陳再興攝影
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中國大陸47個省市8月1日起停發赴台自由行通行證，下半年也傳將限縮團客，引發地方政府的觀光經濟恐慌。不過有眼尖的網友看到日本媒體「Zakzak」反而撰文主打沒有陸客，向暑假還沒規劃出國行程的人推薦「現在正是去台灣的好時機！」，連日本網友們也在推特上熱議要來活絡台灣觀光，令台灣網友甚是欣慰。

日本媒體「Zakzak」於昨（3）日刊登一篇文章，標題為「「中國人不能去，現在是到台灣旅遊的好時機」，文中寫道，因為台灣總統大選將屆，中國大陸進而對蔡政府施壓，但這對於還沒決定要去哪度假的日本人來說，無疑是個好消息。上半年中國到台灣的遊客約有63萬人次，禁止陸客自由行的確會衝擊台灣經濟，不過這也表示飯店訂房和旅遊景點都會騰出更多的空間與選擇。

碰巧加上日韓貿易戰正開打，不少日本網友紛紛表態要到台灣旅遊，「陸客不多太好了」、「速到台灣支援」、「本來要去韓國畢旅，現在改去台灣」、「面對壓力別輸啊，加油台灣」，還有日本網友陸續PO出曾在台灣各景點的打卡照片，希望能以行動為台灣打氣。

PTT鄉民們看到後歡呼「台日友好」，開心表示「日本人很會」、「沒有中國遊客=賣點XD」、「日本最近對南韓和中國都超狂」，甚至有人分析通常大陸散客素質比較好，若是團客禁掉差異更大。

旅行業者則表示，台灣每次大選前，大陸都會這樣操作，旅行社已當成「例行公事」。

日本媒體「Zakzak」3日刊登文章，標題為「「中國人不能去，現在是到台灣旅遊的...
日本媒體「Zakzak」3日刊登文章，標題為「「中國人不能去，現在是到台灣旅遊的好時機」 圖／截自Zakzak
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