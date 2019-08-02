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陸客自由行無預警喊停，卻獨留旅遊團...看懂中國的背後盤算

2019-08-02 11:56商業周刊 管婺媛韓化宇／商業周刊

陸方昨發出自由行禁令，恐衝擊我國觀光產業。本報資料照片
陸方昨發出自由行禁令，恐衝擊我國觀光產業。本報資料照片
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就在香港反送中示威烽火連天之際，中國文化及旅遊部31日突發公告，自8月1日起，暫停47個城市中國居民赴台個人遊的簽證核發。

這是中國首次暫停所有台灣通行證G簽（個人遊）的核發及申請，而且事前完全沒有徵兆，震撼台灣旅遊界；尤其自由行已超越團體客，成為陸客來台成長最強勁的引擎，被殺得措手不及的台灣觀光業者，無不哀鴻遍野，叫苦連天。

對於中國破天荒叫停自由行，台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲直言「非常、非常不正常」；靜宜大學觀光學系副教授黃正聰猜測，「北京可能被香港反送中的情勢嚇到。」

他說，香港大規模示威遊行有不可收拾之勢，削弱了北京對港澳及台灣的控制能力。自由行陸客的自由度遠比團客更大，「簡單說，就是來台灣看的東西可能更深更廣，比如到書店去翻閱禁書。在香港動亂之際，會讓北京更加擔心無法牢牢掌控民意，所以乾脆封殺，不准來台。」

一位政府高層私下表示，北京運用陸客經濟作為政治威脅工具的模式並非第一次，每逢大選前夕，就會有類似做法；但這回有兩點不同。「以前他們『只做不說』，會放話、逐步限縮，」

該官員表示，但這次是無任何預警，今天公告，明天施行，確實措手不及。另一點，以往多限縮團客，這次則鎖定自由行陸客，「這次下手是蠻狠的。」他說。

「這與香港反送中有關，」另一位政府負責兩岸事務的官員分析，目前北京最擔憂的是香港持續抗爭影響中國內部維穩情況，雖然中國全面封鎖香港抗議訊息，但挺港立場鮮明的台灣，卻可能成為陸客接收香港資訊的「漏洞」，「限制陸客來台，就是不想讓他們知道太多香港資訊。」

不過，對台灣觀光產業而言，陸客自由行被叫停，恐承受不小損失。

黃正聰預估，光8到12月這5個月的時間，台灣觀光產值恐因自由行陸客不來而蒸發200億元；柯牧洲也警告，由於自由行停留的時間比團體客更長，航空公司、飯店旅館、民宿、計程車、租賃車等觀光產業鏈，都會受到偌大的衝擊。

2016年蔡英文政府上台，兩岸關係急凍，陸客來台由每年超過400萬人次，一路滑落到去年的269萬人次。

兩岸關係雖未好轉，甚至有惡化傾向，但神奇的是，今年上半年中國旅客來台人數意外回溫。1至6月中國來台各類交流總數高達166.1萬人，較去年同期的129.7萬人大增28%。 因感受到陸客來台回春的暖意，觀光界原本樂觀預估，全年陸客來台上看3、4百萬人次。但事與願違，中國無預警封堵自由行大門，樂觀情緒瞬間幻滅。柯牧洲預估，今年8月到明年2月選舉結束，陸客來台恐較去年同期減少70萬人次。

黃正聰認為，中國組團社一直到10月都還在招團，完全沒有限縮跡象，且3月到5月團體客人次平均有50%成長，原本大家還在想，為何中國沒有像往年一樣，在選舉前限縮陸客來台，結果原來是針對自由行開刀，「事前真的毫無徵兆！」

他說，目前陸客來台自由行，一個月約10萬人次，今年8月到12月約50萬人次自由行陸客無法來台，初估將損失200億元的觀光產值。

旅宿業也是這波禁令的重災區。一名飯店業高層表示，少了陸客生意的飯店，就會降價去搶其他不做陸客、而專注做星馬港澳客飯店的生意，產生「排擠效應」。是否會引發飯店業新一波的殺價競爭潮，值得後續觀察。

相較東南亞觀光客，台灣觀光業者之所以青睞陸客，多半是看上其驚人的消費實力。根據經驗，陸客約4成的消費，會用於血拼購物。

尤其，自由行散客的消費範圍，不像過去最被詬病的「一條龍」，即被旅行團帶到指定的商店血拼，而是深入大街小店。包括服裝店、藥妝店、賣手機殼的小店、夜市攤販、計程車司機等，都能雨露均霑而受惠，像台中逢甲商圈放眼望去，都能見到年輕的陸客穿梭其中。如今，這種「街頭經濟」恐遭重擊。

台灣大車隊營運長周恆倫表示，自由行陸客通常會包一台計程車，在基隆、九份、金瓜石等地區一日遊，這部分業績，勢必會受到自由行禁令的影響。

一名高層官員說，這次沒有限縮陸客團、留了「破口」，中方還有另一考量。他解釋，陸客來台需要經過「組團社」（指中大型中方旅遊社）辦理，「這些經營者清一色是黨政軍」，因此可以高度掌握團客資訊、甚至是旅遊方式與接觸內容。

同時，兩岸觀光並非靠自由市場機制運作，台灣業者想爭取陸團客生意，比的通常不是旅遊商品，而是比誰的「政治關係」好，「接近大選，這層關係，就可能變成政治傾向立場的選擇了……。」換言之，留了團客生意，讓中方有更多政治操作空間。

至於這波自由行禁令會持續多久？澎湖民宿發展協會理事長莊麗珠認為，這要看台灣旅遊界「雞飛狗跳」的程度了。她說，中國向來擅長用兩面手法來達到它要的目的，「連川普都拿中國沒辦法，我們台灣還能怎樣？」

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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