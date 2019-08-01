陸客自由行暫停 金融時報：試圖施壓台灣選民

2019-08-01 11:02 中央社 倫敦1日專電



中國政府宣布停發赴台灣自由行通行證。「金融時報」報導，中國選在台灣總統大選前宣布這項舉措，是在對台灣選民施壓，預告如果總統蔡英文連任，兩岸交流將受限制。

中國文化和旅遊部官網昨天突然公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放赴台自由行的省市都將停發。

報導指出，根據最新統計，去年有超過250萬陸客前往台灣，陸客赴台的商務簽、學生簽，以及團體旅遊因為分屬不同系統，目前不受影響。

報導表示，學者分析指出，北京此舉是要在明年1月台灣總統大選前，對台灣的選民施壓。

北京人民大學國際關係學院教授時殷弘分析指出：「這是要對台灣民眾宣告，如果他們在2020年選出蔡英文，兩岸未來將不會有正常的非政府交流。」

報導指出，影響這次大選的重要議題，除了台灣疲軟的經濟成長，與中國關係也是另一重點。

在前總統馬英九主政時，中國開放赴台旅遊，2011年首度開放自由行，並鼓勵更多學生前往台灣交換，以及團客赴台旅遊。但蔡英文在2016年擊敗朱立倫當選總統後，北京政府限縮團客赴台，陸客人數從2015年尖峰時期的410萬大幅下降。

諾丁罕大學台灣政治學者蘇利文（JonathanSullivan）表示：「北京認為陸客是對台灣的經濟利多，根據台灣的表現，他們可以給予，也可以拿走這項利多。」

他表示：「韓國瑜（國民黨總統參選人）主打的論調之一，就是蔡英文摧毀兩岸經濟交流，帶壞台灣經濟。中國今天的舉措，幫助韓國瑜強化這個論點。」

北京過去也曾以陸客作為武器，作為和他國起爭端時的制裁工具，像是在2017年因為美國在韓國部署薩德反飛彈系統，而凍結陸客赴韓。