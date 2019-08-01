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陸禁來台自由行 總統府：很遺憾

2019-08-01 09:05台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

下半年中客來台自由行將減少70萬人次！針對中國大陸8月1日起，暫停核發47個城市居民來台自由行簽證，總統府表示，不樂見兩岸民間交流受到政治因素的干擾。交通部長林佳龍則說，將推出36億國旅獎勵方案。國民黨也呼籲中國大陸，勿因短期政治局勢變化，限縮民間交流。旅行業者李奇嶽受訪時擔心，旅館和航空公司首當其衝，觀光收益至少蒸發數十億。

暫停47市來台自由行

中國文化和旅遊部官網公告，暫停核發47個城市居民來台自由行簽證，包括：北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州等。

對此總統府發聲明指出，自由行是讓人民透過自由選擇，來增進視野、認識世界的重要管道，也是促進兩岸相互了解的重要方式。很遺憾看到中國方面片面限縮此事，這無助於兩岸間的相互了解，對兩岸關係的增進也非正面因素，我們也不樂見兩岸人民的正常旅遊與交流，受到政治因素的干擾。

林佳龍提36億鼓勵國旅

「很明顯的，這是中國大陸企圖透過管制來台自由行旅客，脅持觀光產業，進而影響台灣選舉。」林佳龍在臉書指出，過去幾年來中國大陸多次使出類似的打壓手段，希望藉由打擊台灣謀取政治利益，尤其是在總統大選前。 　

林佳龍表示， 為因應中國管制自由行觀光客，交通部與行政院已準備好，預計將在今年第4季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，方案包括團體、自由行旅客都將補助，也將針對觀光旅遊業推出入園優惠，詳細方案近期將公佈。

林佳龍提到，今年1到6月，來台國外觀光客約達600萬人次，過去3年，中國以外的國際旅客來台人數連年增加，從717萬增加到837萬，交通部將持續加強宣傳，讓更多的國際旅客體驗台灣。

中國官方首次公告

李奇嶽表示，新政策下，下半年將減少50至70萬中國遊客來台，他特別提到，這是中國官方首次用正式公告的方式停止中國旅客來台辦理簽證的事件，兩邊政府要審慎面對此情況，因為台灣對中國的經貿依存很重，如何維繫兩岸和平是雙邊政府都要審慎思考的問題。

「旅館和航空公司最傷！」李奇嶽指出，兩岸航線將首當其衝，他保守估計，以中客來台消費約2萬多台幣，以70萬人來算，至少蒸發數10億觀光產值，再加乘3至5倍帶動周邊的經濟效益，對台灣觀光業產生嚴重衝擊，影響層面很大。

李奇嶽說影響層面包含航空、旅行社、旅館、零售業，他指出，觀光產值減少雖然對台灣的總體經濟並非最大的致命傷，但是如果兩岸的關係一直僵持，導致經貿往來倒退，就是傷及根本的問題。 

藍籲勿築高牆

國民黨呼籲中國大陸，莫忘今年海峽論壇主題是「擴大民間交流、深化融合發展」。不要因為短期政治局勢變化，而限縮民間交流，進而影響兩岸之間的友好往來。

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