新聞眼／暗箭變明槍 陸施壓劍指美台

2019-08-01 00:23 聯合報 本報記者羅印冲



大陸官方宣布今起停發來台自由行簽注，引發外界議論。圖為桃機二航廈D4候機室。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

蔡政府執政以來，陸客來台人數明顯減少，但大陸過去都是低調「調控」陸客人數，各組織團社也是心照不宣，從未公開證實「鑒於當前兩岸關係」而調整政策，這次等於「打開天窗說亮話」，以往的暗箭變成明槍，直接射向蔡政府，施壓戰略走向清晰化。

中共總書記習近平年初提出探索「兩制台灣方案」時，還同時強調「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少」，兩岸旅客來往互動，應最無政治味，也有助兩岸民眾增進了解，北京卻主動喊卡陸客自由行，必然衝擊兩岸民間，是否代表中共對台政策和路線將改弦易轍，影響所及，恐非每年減少幾十萬遊客而已，值得關注。

中共大動作施壓蔡政府，不惜影響兩岸民生經濟和旅行業生計，除了兩岸關係考量，還有對區域情勢乃至美中台大三角關係的研判。

近期香港「反送中」運動的情勢升溫，蔡總統多次表態力挺示威的群眾，曾表示「希望今日的台灣將成為明日的香港」。對於明年大選，蔡總統還說過，二○二○民進黨沒有守住政權的話，國際社會認為會比香港還嚴重。

北京向來高度警惕香港內部情勢與境外勢力的連結，蔡總統在反送中議題上頻頻表態，藉此增強反中力道。日本NHK也報導指出，反送中抗議讓台灣人對北京起戒心，可能會左右明年大選結果，因此大陸這次出手，也有警告蔡政府勿過度介入香港問題的用意。

而在中共公布禁止陸客來台自由行的當天，中美第十二輪高級別經貿磋商在上海登場，北京備受美方壓力之際，台美關係則不斷提升，除了台美軍售及友台法案持續推進，蔡政府也表態歡迎美國印太戰略，對北京來說，蔡政府無疑傾向聯美抗中，這次重拳施壓，同時向美台發出警示。