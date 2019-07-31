陸全面暫停來台自由行 我砸36億補助國旅救觀光

大陸今日起全面暫停辦理陸客赴台自由行簽注。圖為許多北京民眾趕在昨日下班前，到公安局辦理赴台證件。 特派記者許依晨／攝影 分享 facebook

「鑒於當前兩岸關係」停發赴台簽注

兩岸交流再緊縮，中共文化和旅遊部昨天宣布，「鑒於當前兩岸關係」，自今日起暫停申請及核發赴台自由行通行證（赴台簽注），四十七個開放來台自由行的省市都將停發。這是北京首度針對來台自由行祭出限縮手段，衝擊台灣觀光產業。

針對大陸喊停來台自由行，蔡政府火速祭出因應措施。交通部長林佳龍昨宣布，第四季將投入卅六億元推動國旅秋冬遊獎勵方案，「不會讓旅遊業者孤軍奮鬥」。

總統府昨天發表聲明指出，這無助於兩岸間的相互了解，不樂見兩岸人民的正常旅遊與交流，受到政治因素的干擾。民進黨發言人李明俐表示，兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲。

至大選後 恐損失250億觀光財

旅行業品質保障協會理事長許晉睿說，今年前半年自由行陸客逾六十三萬人次，據此估算，今年八月至明年二月將減七十萬人次自由行陸客。觀光發展協會副理事長柯牧洲說，陸客來台平均每日消費六千元，停留約六至七天，恐損失二五○億元觀光財。

每逢選前，中國大陸都會限縮陸客來台，業者早已見怪不怪。不過，此次時間、對象、範圍和陸方態度與過去截然不同，旅行業者認為「非常不尋常」。

陸客來台自由行需要辦理三項證件，包括俗稱「大通證」的台灣通行證、個人旅遊簽注「G簽」和入台證，缺一不可。前兩項需自行至大陸當地出入境管理部門辦理，且符合自由行試點城市個人簽注申請條件，才能申請赴台自由行。至於入台證則由台灣移民署發放，需委由有資格的大陸旅行社代辦。

據了解，目前大陸旅行社尚未接到團體旅遊調整的通知，赴台旅行團仍可正常報名和辦理；而已辦理赴台遊簽注且在半年有效期內，仍可報名自由行。不過，大陸業界人士指出，官方喊停赴台自由行，勢將影響團客來台，「業者和老百姓會看風向的」。

大陸各大旅行社昨天都接到文旅部暫停辦理個人自由行簽注的公告，一位大陸業者稱，這是「上頭交辦」，一切都要聽從官方（文旅部）指揮。大陸海旅會台北辦事處人員昨回應，大陸官方公告後，尚未收到台灣旅遊業者詢問，目前還不知道何時恢復。

二○○八年五月國民黨重新執政，兩岸關係趨緩，當年七月陸客團體旅遊正式啟動。二○一○年，大陸所有省分居民都開放赴台旅遊（團體遊）。二○一一年，經兩岸旅遊小兩會台旅會和海旅會協商，大陸官方決定於當年六月廿八日實施大陸居民赴台自由行，之後共有五批共四十七個城市獲准開通赴台自由行。