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中國暫停來台自由行 吳釗燮反問：怕什麼

2019-07-31 21:10中央社 台北31日電

外交部長吳釗燮。本報資料照片
外交部長吳釗燮。本報資料照片
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中國文化和旅遊部今天宣布，將停發陸客赴台自由行簽註。外交部長吳釗燮推文表示，這樣的舉措實在非常遺憾；中國旅客應被允許來體驗自由、開放為日常常態的國家，並問中國「怕什麼？」

中國文化和旅遊部官網今天下午公告，表示「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。

吳釗燮晚間在外交部官方推特以英文推文表示，北京禁止人民來台自由行，「實在非常遺憾！」中國旅客應該被允許加入越來越多來自世界各地的旅客，體驗一個自由、開放、寬容都是日常常態的國家。他並反問中國，「怕什麼？」

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