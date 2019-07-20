日罕見提前公布姓名 京阿尼嫌犯：小說被剽竊才放火

2019-07-20 00:10 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／十九日電



京阿尼十八日慘遭縱火造成重大傷亡後翌日，有民眾到場獻花致哀。 （美聯社） 分享 facebook

日本「京都動畫（京阿尼）」遭人縱火案奪走卅四條人命，京都府警十九日發表嫌犯為四十一歲男子青葉真司，職業不詳。凶嫌因全身嚴重灼傷仍在治療中，尚未接受偵訊，在未逮捕狀態下公布其資訊十分罕見。警方表示，「因考量此案重大，決定公布」。

京都動畫第一製作所遭縱火，引起爆炸性火災，約五小時才撲滅。當時建築物內有七十四人，逃生不及造成34死34傷。京都府警一早進入大樓內進行調查，將全案定調殺人縱火案，開設搜查本部，由刑事部長親自擔任搜查本部本部長，出動百名警力展開調查。

朝日電視台等報導，案發前連續兩日有居民在附近公園目擊貌似青葉的男子躺於長椅，旁邊推車內堆滿東西；警方也公園內查獲曾裝汽油的空桶。青葉在案發前曾大量購買汽油、刀子，應是有計畫性進行大屠殺。

京都府警方表示，男子在被調查人員控制之際表示「小說被剽竊所以放火」等。周邊居民也目睹了男子表示「總是抄襲，是他們的錯」的情形。京都府警方懷疑嫌疑人有可能對京都動畫存在積怨。

日媒十九日陸續揭露縱火者的生活細節：居住在東京東北部的埼玉市，十八日乘電車來到京都；患有精神病。該男以前居住在茨城縣，七年前，在茨城縣阪東市的便利店搶劫現金被捕，被判刑三年六個月。他經常很大聲播放動漫、遊戲類的音樂，還因此和鄰居起衝突，驚動警方。

死者中已有廿八人確認死因為一氧化碳中毒，其餘五人因遺體燒損嚴重，必須進行司法解剖確認死因，還在治療中的傷者有多人狀況並不樂觀。由於警方尚無法確認死者身分，仍未發表名單，讓許多不知道親人是否平安的員工家屬感到悲痛萬分。

此次多數遺體倒臥在三樓通往屋頂的樓梯間，早稻田大學教授長谷見雄二、京大名譽教授田中哮義等專家指出，京都動畫工作室是鋼骨混凝土建成的三層樓高建物，並在玄關附近蓋了一座直通三樓的螺旋梯，這種結構因通風佳，火與煙更易於流竄，大火引發的濃煙乘著汽油燃燒時的上升氣流，快速密布整棟建物，也許是很多死者來不及逃生的原因之一。

日本政府總務省消防廳派人前往火場調查，負責人表示，即使在火災第一時間就採取適當對策，「但潑灑汽油造成爆炸，坦白說無法防範」。犯嫌在一樓玄關潑灑汽油後點火，汽油被潑灑後，建築物內部充滿油氣，可能因此造成瞬間延燒的「爆燃現象」。京都市消防局已成立緊急檢證對策小組，將對同樣結構的建物展開調查。