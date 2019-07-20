親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日罕見提前公布姓名 京阿尼嫌犯：小說被剽竊才放火

2019-07-20 00:10聯合報 東京記者蔡佩芳／十九日電

京阿尼十八日慘遭縱火造成重大傷亡後翌日，有民眾到場獻花致哀。 （美聯社）
京阿尼十八日慘遭縱火造成重大傷亡後翌日，有民眾到場獻花致哀。 （美聯社）
分享

日本「京都動畫京阿尼）」遭人縱火案奪走卅四條人命，京都府警十九日發表嫌犯為四十一歲男子青葉真司，職業不詳。凶嫌因全身嚴重灼傷仍在治療中，尚未接受偵訊，在未逮捕狀態下公布其資訊十分罕見。警方表示，「因考量此案重大，決定公布」。

京都動畫第一製作所遭縱火，引起爆炸性火災，約五小時才撲滅。當時建築物內有七十四人，逃生不及造成34死34傷。京都府警一早進入大樓內進行調查，將全案定調殺人縱火案，開設搜查本部，由刑事部長親自擔任搜查本部本部長，出動百名警力展開調查。

朝日電視台等報導，案發前連續兩日有居民在附近公園目擊貌似青葉的男子躺於長椅，旁邊推車內堆滿東西；警方也公園內查獲曾裝汽油的空桶。青葉在案發前曾大量購買汽油、刀子，應是有計畫性進行大屠殺。

京都府警方表示，男子在被調查人員控制之際表示「小說被剽竊所以放火」等。周邊居民也目睹了男子表示「總是抄襲，是他們的錯」的情形。京都府警方懷疑嫌疑人有可能對京都動畫存在積怨。

日媒十九日陸續揭露縱火者的生活細節：居住在東京東北部的埼玉市，十八日乘電車來到京都；患有精神病。該男以前居住在茨城縣，七年前，在茨城縣阪東市的便利店搶劫現金被捕，被判刑三年六個月。他經常很大聲播放動漫、遊戲類的音樂，還因此和鄰居起衝突，驚動警方。

死者中已有廿八人確認死因為一氧化碳中毒，其餘五人因遺體燒損嚴重，必須進行司法解剖確認死因，還在治療中的傷者有多人狀況並不樂觀。由於警方尚無法確認死者身分，仍未發表名單，讓許多不知道親人是否平安的員工家屬感到悲痛萬分。

此次多數遺體倒臥在三樓通往屋頂的樓梯間，早稻田大學教授長谷見雄二、京大名譽教授田中哮義等專家指出，京都動畫工作室是鋼骨混凝土建成的三層樓高建物，並在玄關附近蓋了一座直通三樓的螺旋梯，這種結構因通風佳，火與煙更易於流竄，大火引發的濃煙乘著汽油燃燒時的上升氣流，快速密布整棟建物，也許是很多死者來不及逃生的原因之一。

日本政府總務省消防廳派人前往火場調查，負責人表示，即使在火災第一時間就採取適當對策，「但潑灑汽油造成爆炸，坦白說無法防範」。犯嫌在一樓玄關潑灑汽油後點火，汽油被潑灑後，建築物內部充滿油氣，可能因此造成瞬間延燒的「爆燃現象」。京都市消防局已成立緊急檢證對策小組，將對同樣結構的建物展開調查。

縱火京阿尼京都動畫
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

全球動漫迷哀悼 群眾募資助京阿尼重建

2019-07-20 00:14

京都動畫縱火案 一名傷者不治 死者增為34人

2019-07-19 23:08

京阿尼縱火犯：小說被剽竊所以放火

2019-07-19 21:26

改變日本動畫的京阿尼遭縱火 動畫協會擬伸援

2019-07-19 17:29

因案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

2019-07-19 17:25

火場中的致命殺手 網友提醒「向下逃跑」躲避濃煙

2019-07-19 15:50

京阿尼死者名單未公布 粉絲心繫導演動畫師安危

2019-07-19 14:57

京都動畫火勢延燒快又猛 恐跟內部螺旋梯有關

2019-07-19 13:42

京阿尼縱火案 33條命有28人死於一氧化碳中毒

2019-07-19 13:33

影／來不及逃！京阿尼縱火案 19人死在通往頂樓階梯...

2019-07-19 12:33

「京阿尼」慘案33死：平成以來最惡縱火案的謎團

2019-07-19 12:19

日動畫工作室遭縱火有台生受傷？ 謝長廷：傷亡者中無

2019-07-19 12:14

平成後最慘縱火 京都動畫逾半死者倒臥閉鎖門前

2019-07-19 12:09

京都動畫縱火犯傷勢不樂觀 無法偵訊

2019-07-19 11:03

京阿尼縱火犯照片曝光 網搜出疑有搶劫前科

2019-07-19 10:51
看更多

熱門文章

因案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

2019-07-19 17:25

男大生與「紙板媽媽」拍畢業照 完成母親遺願惹哭眾網友

2019-07-19 11:51

京阿尼縱火犯照片曝光 網搜出疑有搶劫前科

2019-07-19 10:51

平成後最慘縱火 京都動畫逾半死者倒臥閉鎖門前

2019-07-19 12:09

影／來不及逃！京阿尼縱火案 19人死在通往頂樓階梯...

2019-07-19 12:33

京阿尼縱火犯：小說被剽竊所以放火

2019-07-19 21:26

京阿尼死者名單未公布 粉絲心繫導演動畫師安危

2019-07-19 14:57

京都動畫縱火犯傷勢不樂觀 無法偵訊

2019-07-19 11:03

伊朗無人機逼近美艦至900公尺遭擊落

2019-07-19 10:12

「長太美」遭嫉妒 俄羅斯17歲少女被閨密凌虐殺害

2019-07-19 15:00

火場中的致命殺手 網友提醒「向下逃跑」躲避濃煙

2019-07-19 15:50

馬克宏拋震撼彈 要人民延後兩年退休

2019-07-19 22:03

改變日本動畫的京阿尼遭縱火 動畫協會擬伸援

2019-07-19 17:29

給有錢人藏富的金庫 竟經營到虧損且找不到新買主

2019-07-19 14:50

F-35神出鬼沒 伊朗芒刺在背

2019-07-19 12:58

美國降息與我何干？

2019-07-19 21:24

台灣男子遭中國人士拘禁 被菲國警方救出

2019-07-19 09:03

京阿尼縱火案 33條命有28人死於一氧化碳中毒

2019-07-19 13:33

京都動畫火勢延燒快又猛 恐跟內部螺旋梯有關

2019-07-19 13:42

日本幼稚園午餐吃「流水珍珠」 學童夾到崩潰：好快

2019-07-19 19:39

美中貿易戰何時了？專家：企業沒在等 正把供應鏈移出陸

2019-07-19 21:54

Fed官員談話鞏固降息預期 美股翻紅

2019-07-19 07:05

日麥當勞推夏季限定杯 網友一轉「kiss」秒變18禁

2019-07-19 21:54

噁！高中更衣室遭人潛入 39件女學生「內衣褲」被偷

2019-07-19 16:12

哈佛最熱門國際關係課》中國崛起過程無法和平？揭美中關係的2大利益衝突

2019-07-19 11:48

京都動畫縱火案 一名傷者不治 死者增為34人

2019-07-19 23:08

37國齊挺中國新疆政策 沙烏地為加入連署辯護

2019-07-19 10:09

美稱擊落伊朗無人機 德黑蘭譏：恐誤擊自己人

2019-07-19 15:43

美中貿易磋商 美媒：卡在如何鬆綁華為

2019-07-19 17:36

她被梅克爾投棄權票、德國民調支持率才3成⋯⋯歐盟史上首位女掌門，為何連自家人都不愛？

2019-07-19 11:49

全女子管弦樂團四名成員表演後離奇失蹤！

2019-07-19 10:59

殺害中國女學者凶嫌 遭判終身監禁不得假釋

2019-07-19 13:31

華為第二？中國無人機大廠大疆也遭美「斷糧」

2019-07-19 17:28

希臘雅典規模5.1地震 電訊及電力中斷

2019-07-19 21:09

鼻竇炎不斷惡化菲男面腫四倍 五官變形醫生束手無策

2019-07-19 10:26

「滾回祖國」波及趙小蘭？ 麥康諾：慶幸她不願回台

2019-07-19 13:38

伊朗副外長：美軍誤擊自家無人機

2019-07-19 14:22

中美官員再通電協商貿易戰 華府盼盡快開會

2019-07-19 10:35

日本新發明 治療思覺失調和帕金森氏症可以用貼的

2019-07-19 22:15

影／捍衛戰士回歸！阿湯哥現身Comic-Con嗨翻全場

2019-07-19 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top