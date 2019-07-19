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火場中的致命殺手 網友提醒「向下逃跑」躲避濃煙

2019-07-19 15:50聯合新聞網 綜合報導

「京都動畫」第一製作所18日遭人縱火。罹難者多數死於一氧化碳中毒，19名死者被發...
「京都動畫」第一製作所18日遭人縱火。罹難者多數死於一氧化碳中毒，19名死者被發現倒在3樓通往屋頂的樓梯間。美聯社
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京都動畫第一製作所18日遭人縱火，造成33人死亡35人輕重傷，是平成時代以來最嚴重的人為縱火案。有網友根據現場狀況，點出為什麼京阿尼縱火案如此嚴重，並宣導火災發生時一定要往下跑，因為「人是跑不贏煙霧的」。

京阿尼火災造成33人死亡，其中有19人被發現倒在3樓通往屋頂的樓梯間來不及逃生。一名自稱為現役消防役的網友在PTT上發文表示，火場逃生原則為往下逃生，因為火災發生時，濃煙會迅速向上爬竄，偏偏火場中的煙霧是最致命的。日本警消表示，京阿尼火災中有28人的死因為一氧化碳中毒。

原po表示，火災發生時第一時間要有從一樓逃出去的打算，若路線中遇上關閉的門，要先觸碰門把確認溫度，若覺燙手就表示門的另一邊正在燃燒切勿開門，應尋找其他逃生路線；若完全受困，則要趕緊關門並以衣物或毛巾塞住門縫，尋找相對安全空間求救並等待救援。另外原po也提醒「千萬不要躲進浴室」，原因是浴室門多半是不耐火的軟塑膠材質，煙霧和高溫很容易就能進入浴室。

另一個造成京阿尼火災死傷慘重的原因，專家推論可能是「爆燃現象」導致火勢迅速蔓延。原po指出，縱火犯所使用的是揮發性高的汽油，加上當天京都伏見的氣溫高達三十度，嫌犯提著四十公升的汽油從加油站到現場，沿路汽油早已揮發並累積大量油氣，因此才會發生爆炸。

現行火災逃生除了宣導往低處逃及關門外，也會加強宣導不要浪費時間「找濕毛巾或打濕自己」。過去認為濕毛巾摀住口鼻可以抵擋濃煙，事實上一氧化碳及有毒物質仍可穿透毛巾進入口鼻。與其花時間尋找濕毛巾，不如趕緊尋找避難出口，才能逃離火場保住性命。

網友提醒火災發生時一定要「向下逃跑」，若是找不到逃生路線，則趕緊關門並堵住門縫。...
網友提醒火災發生時一定要「向下逃跑」，若是找不到逃生路線，則趕緊關門並堵住門縫。圖擷自PPT
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縱火京阿尼京都動畫
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