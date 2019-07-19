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京阿尼縱火犯照片曝光 網搜出疑有搶劫前科

2019-07-19 10:51聯合新聞網 綜合報導

京阿尼縱火犯照片曝光。圖／取自AbemaTIMES
京阿尼縱火犯照片曝光。圖／取自AbemaTIMES
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曾製作「Ｋ-ＯＮ！輕音部」、「涼宮春日的憂鬱」等多部知名動漫作品的「京都動畫」位於京都市伏見區的第一製作所昨天遭人縱火造成33人死亡、36人受傷。稍早日媒曝光嫌犯最新照片，一名身穿紅衣且腿部有明顯燒燙傷的男子，躺在地上被警方圍住，嫌犯目前生命垂危。網友也肉搜出該男子曾有搶劫前科，憤怒留言「必須救回來，他得接受更生不如死的制裁」。

日本警方昨逮捕涉嫌縱火的41歲男子，他坦承縱火。目擊者說，該男子在類似汽油的物品上點火時，口中叨念著「去死」。男子在「京都動畫」屋內潑灑疑似汽油的液體並點火，火勢迅速從一樓延燒至三樓。附近居民表示聽到爆炸聲，看到黑煙竄出，還有人攀在窗口求救。

警消出動30多輛消防車，耗時近5個小時才撲滅火勢。火災發生時，建築物內約有70名工作人員。目前死亡人數33人，包括男性12人、女性20人，1人無法確認性別，另有36人輕重傷送醫治療。

日媒《全日本新聞網》（ANNnews）今日公布該名縱火犯照片，一名倒地男子身穿紅衣，身上有明顯燒燙傷，尤以右小腿最嚴重，皮膚幾乎被稍微黑色，褲子下端已燒的精光，此外還有網友肉搜出他的資料，該名男子身高180公分，還有搶劫便利商店的前科。

日本富士電視台報導，嫌犯已被送進醫院，但目前意識不清、有生命危險，警方尚無法進行問話，網友憤怒留言「必須救回來，他還什麼都沒有承受不能早早退場，他欠京阿尼所有人一個死刑」、「他必須活著接受更生不如死的制裁」。

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