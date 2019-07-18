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痛哉「京阿尼」！動漫界有如國殤 人才死傷、手稿燒毀 損失難估計

2019-07-18 23:51聯合報 東京記者蔡佩芳／十八日電

日本京都的「京都動畫」公司十八日遭一名男子縱火，消防隊費時五小時才將火勢撲滅。（...
日本京都的「京都動畫」公司十八日遭一名男子縱火，消防隊費時五小時才將火勢撲滅。（路透）
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被動漫迷暱稱「京阿尼」的「京都動畫」遭人縱火，死傷慘重，也燒毀大量手稿，震撼動漫界，動漫迷悲傷稱這一天為「動漫界國殤日」，推特出現大量的祈禱文「#PrayForKyoani（為京都動畫祈禱）」。

京都動漫公司成立於一九八一年，本社在京都府宇治市，社員人數超過一百六十人，早期總承包動漫製作工程，曾承包「犬夜叉」、「我們這一家」、「哈雷小子」、「蠟筆小新」等動畫影集，二○○○年後漸將統包業務移轉至關係企業「AnimationDo」，專注於獨立製作動畫。

二○○六年起陸續發表了「Ｋ-ＯＮ！輕音部」、「涼宮春日的憂鬱」、「幸運☆星」多部暢銷作品，在日本國內外都刮起動漫炫風。工作室所在京都伏見六地蔵變成動漫聖地，吸引許多動漫迷專程朝聖。

事件發生後，以「你的名字」聞名的動畫導演新海誠在推特發文表示，「希望京都動畫的各位平安無事」。曾為京都動畫作品配音的聲優們紛紛表達關切，包括參與「涼宮春日的憂鬱」製作的白石稔、「玉子超市」主人翁洲崎綾、電影版「聲之形」中配音的小野賢章等人都貼文為工作人員祈禱。

京都動畫另一代表作「吹響吧！上低音號」原著作者武田綾乃也在推特上說，「無法理解怎麼會發生這樣的事情」，對用不講理的方式傷害這些製作絕佳作品的工作者，她感到非常難過。網友紛紛表示，日本珍貴的東西就這樣被一把火奪走，「無法相信，太過分了，非常非常難過。」

縱火京阿尼京都動畫
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