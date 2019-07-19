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中南部、東南部防豪大雨 午後下到明晚

2019-07-19 14:27聯合晚報 記者董俞佳吳淑玲楊濡嘉／連線報導

丹娜絲颱風遠離，中央氣象局表示，受到低壓帶影響，下午起西南風增強、水氣增多，天氣更不穩定，中南部及東南部將有局部大雨或豪雨，下午雨勢越來越強，劇烈雨勢持續至明天一整天，要到明晚才會逐漸緩和。

中央氣象局今天發布低壓帶豪雨事件。氣象局預報員謝佩芸表示，受到低壓帶影響，今天下午至明天，中南部、東南部地區容易有短時強降雨，且有局部大雨或豪雨。低壓帶影響期間，西南海域易有中尺度對流系統發展，為中南部、東南部降下瞬間豪大雨，並伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

她提醒，西南風與台灣地形交互作用影響下，南部山區應注意可能出現持續性降雨。北部、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖受低壓帶影響程度小，但今明兩天仍有局部短暫陣雨或雷雨。

台南市將軍區廣山里昨晚雨勢不斷，部分地區積水達20公分。 圖／水利局提供
台南市將軍區廣山里昨晚雨勢不斷，部分地區積水達20公分。 圖／水利局提供
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氣象局也提醒，今明兩天基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島、南部、恆春半島及澎湖沿海地區易有長浪發生，海邊活動應注意安全。今天適逢大潮，雲林以南沿海低窪地區在豪大雨期間要防範淹水。

南市將軍區昨雨勢驚人 3小時降110毫米

颱風丹娜絲外圍環流及低壓帶影響，台南市將軍區昨晚一度出現連續性降雨，三小時累積雨量破110毫米，時雨量最大達42毫米，南18線道路及廣山社區排水系統宣洩不及，局部地區積水最深達20公分。

高雄市長韓國瑜則是督促市政府水利局、環保局，大力清除下水道、道路側溝淤積，尤其鳥松區遇雨即積水嚴重的神農路一帶雨水幹管。他昨晚在臉書強調，下水道是一座城市的良心，都市防洪治水，一定要落實下水道清淤，「這是我們的良心」。

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