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輸人不輸陣！一個輕度颱風 激起公部門小編超狂想像力

2019-07-18 11:47聯合新聞網 綜合報導

今年第五號颱風「丹娜絲」在17日晚間八點半解除陸上颱風警報。雖然最終並未登陸，但丹娜絲還是讓政府各部會嚴陣以待。各部會小編也透過社群媒體，製作梗圖提醒民眾做好防颱準備，創意的方式引起網友熱烈討論。

內政部-連大佬們都生氣的「暗黑珍珠泡麵」

內政部17日在粉專上發文，呼籲民眾颱風將至應及早備妥乾糧及飲水。搭上近期熱門話題「珍珠」，推出「內政廚藝教室」製作暗黑版「珍珠泡麵」，讓眾多網友崩潰。

貼文在網路上被分享超過8600次，並引來多位部會首長留言回應，行政院院長蘇貞昌留言：「不是我脾氣差，但這真的要怒。」、副院長陳其邁則說：「第一次想按內政部貼文怒。」就連公道伯王金平也留言不要玩珍珠，讓內政部長徐國勇看不下去，要小編「到樓上見部長」。

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●海洋委員會-請「自備塔位」因為我可能不會救你

海委會16日發布防颱文，提醒民眾不要前往海邊戲水，以偶像劇「我可能不會愛你」為出發點，設計「我可能不會救你」標語，並在文中寫到，若民眾不聽勸執意前往海邊，就請「自備塔位，簽好與妻訣別書」。

然文中寫道「請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事」，並以衝浪客照片為素材，被認為有批判、諷刺、調侃意味，引發衝浪圈反彈，並呼籲朋友寫信要求刪除。小編事後也上網滅火，並強調是指「颱風警報發布後」不要從事水上運動，並沒有不敬的意思。

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海巡署-海景第一排看兇猛女鬼

海巡署在粉專「海巡署長室」，同樣也發布貼文，請民眾颱風肆虐之際，不要到海邊觀浪以免發生危險。貼文中輕颱丹娜絲化身恐怖女鬼，向著岸上的人撲來，並寫道「海景第一排，不歡迎欣賞」。創意P圖讓網友留言「有點可怕」，並讚道「有嚇阻效果」。

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教育部-老公...丹娜絲是誰？

教育部也跟上這波熱潮，17日在粉專貼出「言情漫畫」，漫畫中妻子雅婷懷疑老公家豪與一名為「丹娜絲」的女子有曖昧，詢問家豪誰是丹娜絲，家豪解釋電話是幼兒園提醒做好防颱準備。話題一轉，從防颱變成宣傳「公共幼兒園名額開放」政策。

圖文並茂的內容讓網友大讚「好厲害」、「我覺得台灣充滿優秀人才」，還有人說「蔡英文政府各部會的小編競爭也太激烈XD」。

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「丹娜絲」颱風壓境，各部會推出「創意防颱文」，提醒民眾做好防颱準備，圖為內政部暗...
「丹娜絲」颱風壓境，各部會推出「創意防颱文」，提醒民眾做好防颱準備，圖為內政部暗黑版「珍珠泡麵」。圖/內政部臉書粉絲專頁
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